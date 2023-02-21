Как испечь полезные блины к Масленице: вот 5 советов от специалистов

Особый вид муки

Для приготовления блинов подходит не только белая пшеничная мука, но и гречневая, овсяная, ячменная, ржаная, цельнозерновая или их смесь. Если использовать один из таких вариантов, это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства, рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также необходимо обращать внимание на сорт муки: высший – самый нежный, но в нем меньше полезных веществ. Поэтому лучше покупать муку грубого помола и в бумажном пакете (что способствует длительному хранению).

Молочные ограничения

Одна из самых частых рекомендаций – заменить коровье молоко на альтернативное, кефир или минеральную воду, чтобы блины потеряли лишнюю энергетическую ценность. Но это не единственное решение.

Нутрициолог Оксана Ковылкина рекомендует покупать молоко с меньшим процентом жирности и не смазывать сливочным маслом каждый блин, если в тесто уже добавлено растительное. А чтобы блюдо было легким и воздушным, лучше использовать для жарки сухую (!) антипригарную сковороду.

Забудем сахар

Сладость тесту можно придать с помощью бананов, меда, корицы и ванили, но если без сахара все-таки не обошлось, то дополнительно поливать блюдо шоколадом, сиропом или другим топпингом не следует.

Конечно, полезнее всего предпочесть несладкие позиции, тем самым снизив употребление сахара до минимума. Оксана Ковылкина советует заворачивать в блинчики нежирный творог, сметану и сыр, греческий йогурт, сухофрукты, фрукты, ягоды, овощи (сладкую тыкву, капусту), слабосоленую рыбу или яйца с зеленью, грибы, икру.