Диета и добавки «для щитовидки»: необходимость или бред? Отвечает эндокринолог и адепт доказательной медицины

В 2010 году в авторитетном журнале New England Journal of Medicine был опубликован интересный клинический случай. В реанимационное отделение госпиталя была доставлена 88-летняя китаянка с признаками микседематозной комы (как вы помните, это крайняя степень нелеченого гипотиреоза). При обследовании ее уровень ТТГ был 74 (напомню, что норма 0,4–4,0), а сам гормон Т4 не определялся в крови. Конечно, первое, о чем можно подумать в такой ситуации, что у пациентки был гипотиреоз и она просто отказалась от заместительной терапии. Но нет: до этого случая у нее не было проблем с щитовидной железой. Как оказалось, проблема была в другом: она в течение нескольких месяцев употребляла ежедневно от 1,0 до 1,5 кг сырой капусты! К сожалению, причиной такого рациона оказались не вкусовые предпочтения женщины, а все тот же поиск альтернативных путей лечения (в данном случае лечения диабета). Порой очень трудно объяснить отказ людей от приема доказанных и безопасных препаратов, которые значительно улучшают качество жизни.

Если резюмировать этот блок информации, то можно сказать, что в настоящее время нет убедительных доказательств того, что употребление в пищу крестоцветных приводит к заболеваниям щитовидной железы. Я призываю следовать здравому смыслу и не отказываться от употребления таких прекрасных продуктов питания, ведь они являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона.