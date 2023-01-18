Диета и добавки «для щитовидки»: необходимость или бред? Отвечает эндокринолог и адепт доказательной медицины

По данным НМИЦ эндокринологии, 14 млн россиян страдают от узловых образований щитовидной железы, зоб встречается у 10–30% населения в регионах йодного дефицита, а кривая заболеваемости медленно ползет вверх. Приверженцы альтернативной медицины уверяют, что наладить здоровье поможет специальная диета. В книге «Страсти по щитовидке. Аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз: почему иммунитет работает против нас?» эндокринолог Станислав Хан объясняет, почему это не так.
Специальная «диета»
В некоторых слоях населения даже в наши насыщенные информацией дни огромную популярность имеет так называемый аутоиммунный протокол. Адепты такого подхода твердят о том, что «разбушевавшийся» иммунитет можно «усмирить» питанием и образом жизни, поэтому они предлагают своим пациентам бесконечные и порой по-настоящему зверские правила питания с полным запретом огромного количества пищевых продуктов. Пациенты, которые прошли через этот ад, сообщают, что проще сказать, что им позволялось есть, чем перечислять запреты. В таких случаях чаще всего попадают в немилость продукты, содержащие глютен, овощи семейства крестоцветных (капустных), кофе и молочные продукты. Согласитесь, что все эти продукты являются неотъемлемой частью здорового рациона, и, когда они попадают в стоп-лист, у пациента развивается тревожность и страх еды.
Давайте рассмотрим все эти необоснованные запреты подробнее.
Овощи семейства крестоцветных
Почему по версии альтернативной медицины в список запрещенных попали именно овощи семейства крестоцветных? Дело в том, что они гипотетически могут вмешиваться в процесс образования гормонов щитовидной железы, уменьшая количество свободного йода из-за содержания в них глюкозинолатов (глюкозинолаты — это вещества, которые называются зобогенными).
К семейству крестоцветных относятся такие овощи, как брокколи, брюссельская и белокочанная капуста, репа. Компоненты, входящие в их состав, продемонстрировали важные антиканцерогенные (противораковые) свойства. Эти овощи, как и любые другие, являются отличным источником минералов, витаминов и микроэлементов. Конечно, стоит вспомнить и о клетчатке, которая входит в их состав и является абсолютно незаменимым компонентом здорового и сбалансированного питания. Существует масса исследований, которые демонстрируют важную роль клетчатки в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.
Чтобы рекомендовать пациентам исключить из своего рациона столь важные продукты, нужны убедительные доказательства. Но существуют ли они? Какое количество крестоцветных надо употреблять в день, чтобы вывести из строя нашу щитовидную железу? Согласитесь, что это логичный вопрос, но данных, которые помогут на него ответить, крайне и крайне мало. Например, в одном исследовании участники, которые не имели проблем с щиовидной железой, употребляли 15,2 унции (1 унция = 28,4 грамма) капустного сока ежедневно в течение семи дней. Затем для оценки работы органа им провели сцинтиграфию с радиоактивным йодом (это метод, который оценивает функциональную активность определенного органа), и у них действительно было выявлено снижение захвата йода, но всего на 2,52%. Однако более важно то, что у них не было отмечено изменений ни в концентрации ТТГ, ни в уровне свободного Т4.
В 2010 году в авторитетном журнале New England Journal of Medicine был опубликован интересный клинический случай. В реанимационное отделение госпиталя была доставлена 88-летняя китаянка с признаками микседематозной комы (как вы помните, это крайняя степень нелеченого гипотиреоза). При обследовании ее уровень ТТГ был 74 (напомню, что норма 0,4–4,0), а сам гормон Т4 не определялся в крови. Конечно, первое, о чем можно подумать в такой ситуации, что у пациентки был гипотиреоз и она просто отказалась от заместительной терапии. Но нет: до этого случая у нее не было проблем с щитовидной железой. Как оказалось, проблема была в другом: она в течение нескольких месяцев употребляла ежедневно от 1,0 до 1,5 кг сырой капусты! К сожалению, причиной такого рациона оказались не вкусовые предпочтения женщины, а все тот же поиск альтернативных путей лечения (в данном случае лечения диабета). Порой очень трудно объяснить отказ людей от приема доказанных и безопасных препаратов, которые значительно улучшают качество жизни.
Если резюмировать этот блок информации, то можно сказать, что в настоящее время нет убедительных доказательств того, что употребление в пищу крестоцветных приводит к заболеваниям щитовидной железы. Я призываю следовать здравому смыслу и не отказываться от употребления таких прекрасных продуктов питания, ведь они являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона.
Соевые продукты
К продуктам, содержащим сою, относятся соевый соус, соевое молоко, тофу. Они содержат изофлавоны — вещества, которые иначе называют фитоэстрогенами. Они могут мешать работе знакомого нам фермента — тиреоидной пероксидазы (ТПО) и тем самым гипотетически снижать уровень свободных гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3) и повышать уровень ТТГ.
На этом факте тоже умело паразитирует альтернативная медицина, включая вышеуказанную группу продуктов в свои стоп-листы. Но давайте вновь обратимся к науке и посмотрим, какие существуют данные по этому вопросу на сегодняшний день.
По результатам самого крупного обзора на эту тему было проанализировано в общей сложности 14 исследований, в которых оценивалось влияние соевых продуктов или изофлавонов на показатели тиреоидного статуса (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) у здоровых людей. В 13 из 14 исследований не выявили никаких отрицательных эффектов на работу щитовидной железы. Таким образом, был сделан окончательный вывод, что пациентам с гипотиреозом не нужно избегать соевых продуктов.
Глютен
Глютен относится к комплексу белков, содержащихся в пшенице, ржи, ячмене и тритикале. Когда пшеничная мука смешивается с водой, как при выпечке хлеба, процесс замешивания создает сеть белков глютена — это придает тесту определенную структуру и эластичность. Большинство людей потребляют продукты, содержащие глютен, комфортно, но некоторые люди после употребления глютена испытывают побочные эффекты. Такое состояние называется целиакией.
Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором употребление глютена повреждает тонкую кишку. В результате запускается аутоиммунный ответ, который поражает клетки кишечника, что приводит к снижению всасывательной способности его стенок. В настоящее время единственным методом лечения целиакии является соблюдение строгой безглютеновой диеты: употребление даже небольшого количества глютена может привести к дальнейшему повреждению тонкой кишки.
Аллергия на пшеницу — это аллергическая реакция на специфические белки глютена — глиадин. При такой особенности организма появление симптомов может занять от нескольких минут до нескольких часов и включать зуд, отек, кожную сыпь и даже анафилаксию. У большинства людей глютен не вызывает воспаления, и нет необходимости его избегать. Многие продукты, содержащие глютен, следует употреблять как часть здорового рациона, и они могут, наоборот, уменьшить воспаление в организме. Кроме того, многие безглютеновые альтернативы, представленные на рынке, различаются по содержанию питательных веществ, поэтому они могут не содержать того же количества клетчатки, витаминов и минералов, что содержащая глютен версия продукта.
Хотелось бы отметить некоторую общность между многими заболеваниями, которые в своей основе имеют аутоиммунную природу. По данным исследования, в котором были проанализированы 495 человек с аутоиммунным тиреоидитом, у 14,3% было выявлено второе аутоиммунное заболевание (самым распространенным из них был ревматоидный артрит).
По данным крупного метаанализа 2016 года, в котором было проанализировано 13 статей (суммарно были изучены данные о здоровье более 95 000 человек), выявлено, что распространенность заболеваний щитовидной железы у пациентов с целиакией была значительно выше, чем у пациентов без нее. По этим результатам специалисты предложили обследовать всех пациентов с тиреоидитом на целиакию и наоборот. И второй вывод, который напрашивается при анализе этих результатов, заключается в том, чтобы попробовать использовать безглютеновую диету в качестве лечения тиреоидита. Но давайте все-таки трезво разберемся в этом вопросе.
В эксперименте 2018 года 34 женщины разделили на две группы: группу безглютеновой диеты и контрольную группу. У всех участников эксперимента специалисты оценили уровень АТ к ТПО, ТТГ через шесть месяцев. Было выявлено снижение АТ к ТПО, но уровень ТТГ не изменился.
Другое исследование вообще не выявило какого-либо влияния безглютеновой диеты ни на показатели функции щитовидной железы, ни на уровень АТ к ТПО, ни на картину щитовидной железы по данным УЗИ.
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