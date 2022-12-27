Безмайонезный Новый год. Как накрыть праздничный стол, чтобы не убить кишечник

Секрет долголетия

Историю появления йогурта и его использования в качестве народного лечебного средства можно найти в культурах всего мира, от Скандинавии до Ближнего Востока и Индии. Согласно персидским легендам, секрет исключительного долголетия Авраама (сто семьдесят пять лет) и его плодовитости (четырнадцать сыновей) кроется именно в том, что он регулярно ел йогурт. В XIX веке этот скромный продукт привлек внимание одного выдающегося ученого Ильи Мечникова.

На основе своих исследований он пришел к выводу, что процесс старения запускается вредными бактериями, которые скапливаются в толстом кишечнике и выделяют в организм токсины, заставляющие иммунные клетки организма атаковать здоровые ткани — от нейронов мозга (что ведет к угасанию умственной деятельности) до меланоцитов волос (что приводит к обесцвечиванию волос, то есть поседению).