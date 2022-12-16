Теплее, еще теплее: почему не стоит есть очень горячую и холодную еду?

Почему нельзя есть горячее?

Сильно горячее нельзя есть, потому что есть риск получить ожоги пищевода. В лучшем случае это несколько дней боли при глотании, а в худшем – госпитализация, длительное лечение, образование рубцов на пищеводе.

Но термические ожоги пищевода встречаются нечасто. Все же большинство людей, даже тех, которые любят горячее, глотают еду с более-менее комфортной температурой: такой, которая не сжигает слизистую оболочку, а лишь нагревает ее. Чем это чревато?

В долговременной перспективе частое употребление напитков (вероятно, и еды) с температурой более 60 градусов повышает риск рака пищевода. Почему? Слизистая повреждается-восстанавливается, повреждается-восстанавливается. Затем слизистая «видит», что зловредный хозяин упорствует и продолжает ее обжигать, а значит нужно восстанавливаться быстрее. Еще быстрее! И вот клетки теряют «ограничители» и начинают бесконтрольно делиться.