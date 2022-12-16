Теплее, еще теплее: почему не стоит есть очень горячую и холодную еду?

Кажется, каждому из нас бабушки в детстве говорили, что нужно есть горячее. Причем под горячим они обычно подразумевали суп, а не раскаленные до красна сосиски на гриле. А еще горячим бывает чай, кофе и какао. Многие пьют их из чашки очень быстро, сразу с огня, почти в состоянии кипятка. Есть немало и тех, кто предпочитает холодную пищу: мороженое, арбуз из холодильника, холодные напитки. Но как температура продуктов влияет на органы пищеварительной системы? Отвечает гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., Сергей Вялов.
Почему нельзя есть горячее?
Сильно горячее нельзя есть, потому что есть риск получить ожоги пищевода. В лучшем случае это несколько дней боли при глотании, а в худшем – госпитализация, длительное лечение, образование рубцов на пищеводе.
Но термические ожоги пищевода встречаются нечасто. Все же большинство людей, даже тех, которые любят горячее, глотают еду с более-менее комфортной температурой: такой, которая не сжигает слизистую оболочку, а лишь нагревает ее. Чем это чревато?
В долговременной перспективе частое употребление напитков (вероятно, и еды) с температурой более 60 градусов повышает риск рака пищевода. Почему? Слизистая повреждается-восстанавливается, повреждается-восстанавливается. Затем слизистая «видит», что зловредный хозяин упорствует и продолжает ее обжигать, а значит нужно восстанавливаться быстрее. Еще быстрее! И вот клетки теряют «ограничители» и начинают бесконтрольно делиться.
Но рак пищевода – очень отдаленная перспектива. Ближайшая – нарушение моторики желудка. Горячая еда дольше в нем лежит. С одной стороны, это хорошо, например, для людей, которые пытаются похудеть, ведь чувство голода не появится дольше. С другой стороны, это плохо: появляется дискомфорт, тяжесть, тошнота. В самых тяжелых случаях еда может долежаться до того, что появится тухлый запах изо рта при отрыжке. Правда, сама по себе горячая еда такого эффекта вызывать не может, семена должны упасть на благодатную почву: то есть дополнительно нарушить моторику, которая и так была нарушена из-за болезни или из-за нервов.
Кроме того, горячее усугубляет воспаление. При гастрите все бабушки рекомендуют есть горячий суп и поглощать горячую кашу. Врачи против супа и каши ничего не имеют, но настаивают: еда должна быть не горячей, иначе могут ухудшиться симптомы из-за усиления воспалительной реакции.
Почему нельзя есть холодное?
Холодная еда, наоборот, уменьшает воспалительную реакцию. Если при гастрите есть суп из холодильника, то живот будет болеть меньше. Это работает точно так же, как прикладывание льда к колену после травмы. Холод уменьшает воспаление – таков закон природы. При этом нужно понимать, что болезни холодом не лечатся, а только маскируются. Так что, если есть проблемы с желудком, их нужно решать, и холодный суп в этом не помощник.
Холодное быстрее эвакуируется из желудка. Этот эффект используется в ресторанах быстрого питания, где дают бургеры с ледяной колой. Человек съедает 10 бургеров, запивает колой, и вся эта пища быстро продвигается в кишечник. Потом он идет на кассу, покупает еще, делает ресторану выручку, а себе отращивает бока и живот.
А как устранить последствия горячего и холодного?
Нельзя есть горячее при гастрите, чтобы живот не стал болеть сильнее, и не стоит лечить гастрит холодным супом, потому что его недостаточно. Гастрит лечат противомикробными препаратами, так как болезнь обычно инфекционная. Нужно создать хорошие условия для заживления слизистой оболочки, применяя препараты из группы ребамипида, устраняющие воспаление в слизистой желудка и позволяют ей зажить.
Также необходима защита поврежденной слизистой от соляной кислоты: для этого мы блокируем ее выделение таблетками на 2-3 недели, пока микроб погибнет, а желудок восстановится от пережитых потрясений. Но если желудок заливает желчью, то добавляют препараты из группы урсодезоксихолевой кислоты, чтобы сделать желчь менее токсичной.
Горячее может нарушить моторику желудка. Она восстанавливается препаратами. Есть таблетки, которые заставляют желудок работать лучше, стимулируя сократимость его мышц.
Иногда после употребления горячего, холодного и особенно газированного появляется изжога. Это значит, что желудок переполнен, сфинктер между желудком и пищеводом расслаблен или «продавлен» сильным давлением, и кислота плещется прямо в пищеводе. Но пищевод от нее защищен плохо, что чревато ожогами и рубцами. В этом случае рекомендуют принимать препараты из группы антацидов (сюда входят лекарства «Ренни», «Тамс», «Эндрюс антацид» смесь карбоната кальция и карбоната магния – Прим.ред.).
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