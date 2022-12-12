Не бойтесь соли и ячных желтков: развеиваем мифы о том, как еда влияет на сердце

Продукты, про которые ходят мифы:

Картофель

Картофель хотя и является крахмалистым продуктом, но в его оболочке и сразу под ней содержится много калия, необходимого для сокращения сердечной мышцы. Картофель нуждается в приправе — лучше всего употреблять его с растительным маслом, молоком (в виде пюре), а молодой картофель можно есть даже с кожурой.

Яйца

Яйца, сырые или вареные, — один из лучших пищевых продуктов. Распространено заблуждение, что в яичном желтке переизбыток холестерина, поэтому его нельзя «сердечникам». Но того же лецитина, нейтрализующего действие этого жира, в яйце 5 к 1, то есть умеренное потребление яиц не приводит к повышению АД.

Масла

Считается, что сливочное масло также вредно из-за большого количества холестерина, но тот в нем нейтрализуется и безвреден для организма (конечно, при умеренном потреблении). А вот растительные жиры (оливковое, льняное масло и проч.) однозначно полезны для поддержания здоровья.