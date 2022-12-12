Не бойтесь соли и ячных желтков: развеиваем мифы о том, как еда влияет на сердце

Более 40% россиян страдает от гипертонии. И от ограничений, иногда абсурдных, которые с ней связаны. Например, под запрет попадают яичные желтки, а подсолить блюдо становится невозможным без укоров совести. Но помогает ли это? Узнали у доктора Сергея Бубновского, автора книги «Ленивая гипертония».
Что такое гипертоническая болезнь (morbus hypertonicus) у буквальном переводе? Hyper — «излишек», «сверх», «слишком», а tonus — «состояние нормального эластического напряжения», главным образом мышц. То есть, гипертония — не столько сосудистая проблема, сколько болезнь мышц сердца.
Приводим правила из новой книги «Ленивая гипертония. Как справиться с истинной причиной высокого давления» профессора Сергею Бубновскому, автора методики современной кинезитерапии, которая вышла в издательстве Эксмо.
Откуда ноги растут
Связь кажется неочевидной, но одна из основных причин развития гипертонии — слабые мышцы... ног. Доктор Бубновский объясняет, что гипертония возникает из-за недостаточного поступления крови в правое предсердие — из верхней и нижней полых вен, в которые она попадает, соответственно, от ног.
У людей с повышенным артериальным давлением в ногах задерживается 70% крови — из-за мышечной слабости стоп, голеней, бедер, даже ягодиц. Рискуют все, кто ведет сидячий образ жизни.
Именно поэтому самый эффективный способ борьбы с гипертонией — регулярные упражнения, которые усиливают скорость и объем кровотока.
А что по питанию?
Хорошая новость: гипертония напрямую не зависит от того, что вы едите. Переедание может повлиять на количество и качество двигательной активности, которая необходима для здоровья сердца, но речь не идет о строгой диете. Наоборот, многие продукты, которые считаются опасными для гипертоников, — жизненно необходимы.
Маленькими глотками
Чтобы снять перенапряжение сердечно-сосудистой системы, необходимо очистить микроциркуляторное русло, то есть капилляры. Оптимальное средство для этого — вода, поэтому критически важно наладить питьевой режим: 2,5 литра чистой воды ежедневно, а в жаре или «на спорте» больше. С каждым литром пота организм теряет 4 грамма соли — и это тоже опасно, поэтому вместе с жидкостью нужно увеличить количество потребляемой соли.
Не сыпь на раны
Из всех 60 минеральных веществ, которые обнаружены в организме человека, одно из самых важных — поваренная соль. Например, она поддерживает на постоянном уровне давление кровяной плазмы. Если говорить о скрытой соли, то дневной рацион содержит примерно 2–5 г соли, и даже это недостаточно (!) для удовлетворения потребностей организма. Людям, которые не занимаются физическим трудом, нужно 4–6 г в сутки, поэтому смело подсаливайте блюда. В жару потребность в соли и вовсе достигает до 15–30 г в день.
Продукты, про которые ходят мифы:
Картофель
Картофель хотя и является крахмалистым продуктом, но в его оболочке и сразу под ней содержится много калия, необходимого для сокращения сердечной мышцы. Картофель нуждается в приправе — лучше всего употреблять его с растительным маслом, молоком (в виде пюре), а молодой картофель можно есть даже с кожурой.
Яйца
Яйца, сырые или вареные, — один из лучших пищевых продуктов. Распространено заблуждение, что в яичном желтке переизбыток холестерина, поэтому его нельзя «сердечникам». Но того же лецитина, нейтрализующего действие этого жира, в яйце 5 к 1, то есть умеренное потребление яиц не приводит к повышению АД.
Масла
Считается, что сливочное масло также вредно из-за большого количества холестерина, но тот в нем нейтрализуется и безвреден для организма (конечно, при умеренном потреблении). А вот растительные жиры (оливковое, льняное масло и проч.) однозначно полезны для поддержания здоровья.
И еще 3 совета:
- Для здоровья сердца хороши прогулки и/или скандинавская ходьба, перед которыми желательно правильно измерять АД. Для этого рукав одежды на руке, где меряете, не должен сжимать плечо; и за 30 минут до измерения АД нельзя есть, пить алкоголь, курить, активно двигаться.
- Есть стереотип, что «сердечникам» противопоказана баня, но в кинезитерапии отношение к ней иное: это естественный способ очистить капилляры от продуктов метаболизма. Есть нюанс: правильно подготовить организм и закончить прогревание криовоздействием (погружением в воду до +6 °C).
- И напомним еще раз: главное — физическая нагрузка. При пассивном образе жизни диаметр мышечных волокон снижается, и к 50 годам достигает диаметра уровня подростка.
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