Какие продукты обязательно есть зимой? А пищевые добавки нужны? Какие из них полезны, а про какие лучше забыть?

В топе самых полезных зимних продуктов лидируют цитрусовые: в морозы нам также нужен дополнительный витамин С, чтобы укрепить организм и поднять настроение. Например, апельсин или грейпфрут. Последний обаладает противомикробным действием и улучшает обмен веществ. А благодаря нарингину (горьковатому веществу в белых перегородках), обладает жиросжигающими свойствами. Огромное количество витамина С содержится в шиповнике. В 100 г сушеного продукта — 1200 мг витамина С, а это в 20 раз больше, чем в апельсинах, и в 30 раз больше, чем в лимоне. А еще она богат кальцием, железом, калием и марганцем. Настройка, отвар или сок шиповника повышают иммунитет и улучшают обмен веществ.

Еще один зимний фаворит — хурма. В ней много той самой клетчатки (в два раза больше, чем в яблоках), которая способствует работе кишечника и выведению токсинов. Еще хурма улучшает кишечную микрофлору, а вместе с тем — повышает иммунитет. В ней содержатся калий, магний и кальций, важные для работы сердца; железо, медь и марганец, спасающие от анемии. Ликопин снижает уровень холестерина, а целый букет витаминов укрепляет защитные силы организма.

Если со свежими овощами беда, налегайте на сухофрукты. В них сохраняются почти все полезные вещества. Курага, инжир и чернослив незаменимы для пищеварения, богаты минералами, витаминами и пищевыми волокнами.