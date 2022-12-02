Кофе — вредный или полезный? Развенчиваем мифы о главном утреннем напитке

Была собрана подробная информация о состоянии здоровья испытуемых и об их пищевых привычках, включая пристрастие к кофе. Также учитывались случаи смертей в период исследования. Оказалось, что даже те, кто выпивал по шесть чашек кофе в день, не были подвержены более высокому риску смерти.

Но это еще не все. Кофе не только не убьет вас, но и защитит от ряда неприятных болезней. Так, ученые выяснили, что потребление кофе способствует профилактике рака предстательной железы. Если выпивать от одной до трех чашек кофе в день (обычного или без кофеина), риск этого заболевания снижается на 30%. Кроме того, кофе на 40% снижает риск рака печени. А исследование 2017 г. показало, что он препятствует развитию и ряда других видов рака, включая рак молочной железы и толстой кишки.