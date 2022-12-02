Кофе — вредный или полезный? Развенчиваем мифы о главном утреннем напитке

Одни не могут представить свое утро (и вечер!) без чашки кофе, а у других от одного глотка повышается давление и тревожность. Так кофе — друг или враг? О том, как этот напиток влияет на наше здоровье, подробно рассказывает ученая из Мельбурнского университета Джен Мартин в книге «Это просто я. Как наука объясняет наши странности и привычки», которая вышла в издательстве «Альпина».
Почему я так люблю кофе?
Давно известно, что кофеин — очень эффективный стимулятор. Он помогает проснуться, придает бодрости и помогает сосредоточиться. А еще мы знаем, что кофе вызывает привыкание, а зависимость — это, разумеется, плохо. Да, кофеин — самый популярный наркотик в мире. Но кофе — это не только кофеин. В нем содержится множество разных веществ, в том числе чрезвычайно полезных: одни действуют как антиоксиданты, другие обладают противовоспалительным действием, а третьи регулируют уровень инсулина в крови.
Кофе точно не вреден?
Исследование, опубликованное в 2008 году, не выявило связи между потреблением кофе и повышенным риском смерти. Оно проходило около 20 лет, в нем приняли участие около 130 000 человек в возрасте от 40 до 60 лет. Женщин обследовали по программе «Мониторинг состояния здоровья медсестер», а мужчин — по программе «Мониторинг состояния здоровья медицинских работников» (это американские программы по выявлению факторов, влияющих на развитие различных заболеваний).
Была собрана подробная информация о состоянии здоровья испытуемых и об их пищевых привычках, включая пристрастие к кофе. Также учитывались случаи смертей в период исследования. Оказалось, что даже те, кто выпивал по шесть чашек кофе в день, не были подвержены более высокому риску смерти.
Но это еще не все. Кофе не только не убьет вас, но и защитит от ряда неприятных болезней. Так, ученые выяснили, что потребление кофе способствует профилактике рака предстательной железы. Если выпивать от одной до трех чашек кофе в день (обычного или без кофеина), риск этого заболевания снижается на 30%. Кроме того, кофе на 40% снижает риск рака печени. А исследование 2017 г. показало, что он препятствует развитию и ряда других видов рака, включая рак молочной железы и толстой кишки.
Употребление кофе также снижает риск развития диабета 2-го типа. Кофе не панацея, но чем больше вы его пьете (в разумных пределах, конечно), тем ниже риск: люди, выпивающие от трех до четырех чашек кофе в день, заболевают диабетом на 25% реже, чем те, кто не так любит этот напиток. Другое исследование показало, что каждая дополнительная чашка кофе в день снижает риск еще на 7–8%, а у тех, кто уже страдает диабетом 2-го типа, пристрастие к кофе снижает риск смерти в течение 20 лет на 30%.
А мозгу кофе тоже полезен?
В исследовании, опубликованном в 2012 году, приняли участие 124 человека в возрасте от 65 до 88 лет. У каждого из них наблюдались первые признаки нарушения памяти, которые могли привести к болезни Альцгеймера. Ученые в течение 2 – 4 лет измеряли уровень кофеина в крови испытуемых и оценивали работу их мозга. Употребление кофе не только не вредило мозгу: у тех, кто пил не менее трех чашек кофе в день, болезнь Альцгеймера прогрессировала с меньшей вероятностью. Кроме того, кофе способствует улучшению долговременной памяти: ученые обнаружили, что кофеин снижает скорость забывания новой информации в течение дня. Добавим, что умеренное потребление кофеина на 30–60% снижает риск развития болезни Паркинсона.
Почему у кофе дурная слава?
Несмотря на это, к кофе часто относятся предвзято. В СМИ принято его поругивать — видимо, потому, что пристрастие к кофе нередко идет рука об руку с некоторыми дурными привычками.
Люди, которые пьют много кофе, часто курят, не занимаются спортом и употребляют нездоровую пищу. В прежние времена многие ученые, опираясь на некорректные данные, во всех бедах винили именно кофе. Но подрывает здоровье отнюдь не он — дело в курении, отсутствии физических нагрузок и неправильном питании.
Однако злоупотреблять кофе тоже не стоит. Профессор Гарварда Роб ван Дам с иронией замечает: «Если вы пьете так много кофе, что у вас дрожат руки, появляются проблемы со сном, развивается стресс и ухудшается самочувствие, то, очевидно, вы пьете слишком много кофе».
По опыту мы знаем, что кофе не полностью компенсирует последствия недосыпа. Если полагаться на кофе как на лучшее средство от сонливости, помогающее сосредоточиться на работе, в этом нет ничего хорошего. От ежедневного употребления организм приобретает устойчивость к воздействию кофеина, и вам придется все увеличивать и увеличивать дозу, чтобы на работе превращаться в ниндзя.
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