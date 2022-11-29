Болит живот после еды? Какие продукты в этом виноваты и чем их заменить? Отвечает гастроэнтеролог

Из-за чего может болеть желудок после еды?

Боль может возникать из-за избытка газов в кишечнике — это довольно часто встречается при употреблении капусты или бобовых в большом количестве. Ничего страшного в этом нет, после отхождения газов боли купируются. Не думаю, что стоит считать это патологией.

Дискомфорт в эпигастрии (в области желудка) может возникать как после приема пищи, так и при голоде. Эти симптомы часто приписывают гастриту, хотя по современным представлениям считается, что гастрит в большинстве случаев — это бессимптомное состояние. Но они могут говорить о развитии функциональной диспепсии. При этом список продуктов провоцирующих боли абсолютно индивидуален. Не редкость, когда пациент отмечает боли после употребления овощей на пару, но при этом фастфуд, чипсы и прочее переносит абсолютно нормально. Что самое важное — данные боли или дискомфорт абсолютно безвредны, они доставляют сильное беспокойство, но не вызывают язву или повреждение слизистой.