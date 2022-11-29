Болит живот после еды? Какие продукты в этом виноваты и чем их заменить? Отвечает гастроэнтеролог

Если у вас время от времени после еды болит живот — это не обязательно рак или другое страшное заболевание. Возможно, вся проблема в неправильном рационе. Какие продукты способны вызвать неприятные ощущения в желудке и чем их заменить, рассказывает гастроэнтеролог Lahta Clinic Сергей Медведко.
Из-за чего может болеть желудок после еды?
Боль может возникать из-за избытка газов в кишечнике — это довольно часто встречается при употреблении капусты или бобовых в большом количестве. Ничего страшного в этом нет, после отхождения газов боли купируются. Не думаю, что стоит считать это патологией.
Дискомфорт в эпигастрии (в области желудка) может возникать как после приема пищи, так и при голоде. Эти симптомы часто приписывают гастриту, хотя по современным представлениям считается, что гастрит в большинстве случаев — это бессимптомное состояние. Но они могут говорить о развитии функциональной диспепсии. При этом список продуктов провоцирующих боли абсолютно индивидуален. Не редкость, когда пациент отмечает боли после употребления овощей на пару, но при этом фастфуд, чипсы и прочее переносит абсолютно нормально. Что самое важное — данные боли или дискомфорт абсолютно безвредны, они доставляют сильное беспокойство, но не вызывают язву или повреждение слизистой.
А что еще это может быть?
Конечно мы должны дифференцировать такие боли с язвенной болезнью, онкологическими процессами, заболеваниями желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, абдоминальной формой мигрени, болезнями сердечно-сосудистой системы, ревматологическими патологиями — это возможно только при очной консультации врача терапевта или гастроэнтеролога. Не стоит списывать любые боли на функциональную диспепсию или органы ЖКТ.
Пропишите диету!
В большинстве случаев гастроэнтерологические заболевания не требуют строгой диеты. Но рекомендуется отказаться от продуктов-провокаторов, ориентируясь на собственные ощущения. При этом фраза: «диета не требуется» не рассматривается как картбланш на поедание всего, что лежит в холодильнике. В любом случае я советую выбирать правильное питание. Самое простое и оптимальное — ориентироваться на Гарвардскую тарелку питания, средиземноморскую диету: 1/2 рациона — овощи, 1/4 рациона —цельнозерновые продукты и злаки, 1/4 рациона — белки. Лучше отказаться от переработанного красного мяса — сосиски, колбасы из свинины, говядины, баранины. Красное мясо в целом не чаще 2-х раз в неделю. Сладости также 2 раза в неделю, не чаще. Различные соки, агрессивные продукты, например, уксус, тоже лучше сократить.
Пусть будет красиво!
Японские ученые опубликовали исследование о том, что неприятная на вкус и внешний вид пища, может усугублять симптомы функциональных заболеваний у пациентов. А совсем недавно ученые Портсмутского университета выяснили, что для чрезмерно разборчивых в пище людей на вкус продуктов и желание их употребить может повлиять цвет посуды, в которой они сервированы. Наибольшей привлекательностью для капризных в еде участников исследования обладало содержимое синей миски, поесть из белой им хотелось несколько меньше, а еда из красной вызывала самый слабый аппетит. На восприятие аромата пищи цвет посуды не влиял.
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