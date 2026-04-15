«Похоже на насморк и аллергию»: в России массово фиксируют новый вариант COVID. Вот, как его распознать!

Это аллергия или всё-таки COVID?

Насморк, чихание и першение в горле — классика весны. Чаще всего их списывают на сезонную аллергию, но сейчас за этим набором всё чаще скрывается ковид.

Вильдан Хаматуллин детский и взрослый аллерголог-иммунолог клиник «Все мы дети» и «W Clinic» «Штамм коронавируса "Стратус" (XFG), который сейчас активно циркулирует в России и ряде других стран, преимущественно проявляется симптомами со стороны верхних дыхательных путей. Наиболее характерны: осиплость или потеря голоса, сильное першение и боль в горле, обильный насморк, заложенность носа и иногда сухой кашель».

Для нового штамма не характерно резкое ухудшение общего состояния, основной удар приходятся на верхние дыхательные пути. Поэтому инфекцию можно перепутать с обычной реакцией на пыльцу.

«Спящий поллиноз» — звучит как ужасное заболевание, на самом деле это даже не медицинский термин, а условное обозначение скрытой аллергии на пыльцу. Она может долго не проявляться, а затем внезапно дать симптомы.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчёркивает: у нас нет данных о том, что «Стратус» вызывает аллергию или «запускает» её у здоровых людей.

По словам Вильдана Хаматуллина, затяжной насморк, заложенность носа и частое чихание на самом деле могут быть последствием уже перенесённого вируса. После инфекции слизистая становится более чувствительной и какое-то время остро реагирует даже на обычные раздражители. Это частая история, которая обычно проходит сама в течение нескольких недель.