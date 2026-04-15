Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здравоохранение
Поделиться:

«Похоже на насморк и аллергию»: в России массово фиксируют новый вариант COVID. Вот, как его распознать!

«Новый штамм пыльцы (!) Stratus распространяется по России и вызывает “спящий поллиноз”» — такие тревожные сообщения вы наверняка уже видели в ленте. Звучит пугающе, но на деле всё куда прозаичнее. Разбираемся без лишнего алармизма, что это за болезнь на самом деле.

Ксения Бибикова, Собака.ru

Это аллергия или всё-таки COVID?

Насморк, чихание и першение в горле — классика весны. Чаще всего их списывают на сезонную аллергию, но сейчас за этим набором всё чаще скрывается ковид.

Вильдан Хаматуллин

детский и взрослый аллерголог-иммунолог клиник «Все мы дети» и «W Clinic»

«Штамм коронавируса "Стратус" (XFG), который сейчас активно циркулирует в России и ряде других стран, преимущественно проявляется симптомами со стороны верхних дыхательных путей. Наиболее характерны: осиплость или потеря голоса, сильное першение и боль в горле, обильный насморк, заложенность носа и иногда сухой кашель».

Для нового штамма не характерно резкое ухудшение общего состояния, основной удар приходятся на верхние дыхательные пути. Поэтому инфекцию можно перепутать с обычной реакцией на пыльцу.

«Спящий поллиноз» — звучит как ужасное заболевание, на самом деле это даже не медицинский термин, а условное обозначение скрытой аллергии на пыльцу. Она может долго не проявляться, а затем внезапно дать симптомы.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчёркивает: у нас нет данных о том, что «Стратус» вызывает аллергию или «запускает» её у здоровых людей. 

По словам Вильдана Хаматуллина, затяжной насморк, заложенность носа  и частое чихание на самом деле могут быть последствием уже перенесённого вируса. После инфекции слизистая становится более чувствительной и какое-то время остро реагирует даже на обычные раздражители. Это частая история, которая обычно проходит сама в течение нескольких недель.

Ксения Бибикова, Собака.ru

Как отличить: быстрый чек

Сезонная аллергия — это не инфекция, а ответ иммунной системы на пыльцу: деревья, травы, всё, что цветёт. В отличие от неё, COVID-19 — вирус, он даёт не только «нос и горло», но и общее недомогание. Симптомы у этих состояний часто пересекаются, но разница всё-таки есть.

Признаки, которые чаще сопровождают вирус:

  • температура
  • ломота в теле
  • выраженная слабость
  • иногда потеря вкуса или обоняния

Признаки, которые чаще сопровождают аллергию:

  • зуд в носу и глазах
  • частое чихание
  • реакция повторяется в один и тот же сезон

Симптомы, которые встречаются в обоих случаях:

  • насморк
  • заложенность
  • кашель
  • боль в горле

Отдельный ориентир — дыхание. Инфекция может давать одышку, а вот аллергия почти никогда (исключение — астма).

Что делать (и чего не делать)

Игнорировать сигналы организма — плохая стратегия. Если появились симптомы, лучше сразу понять, с чем вы имеете дело:

  • сделать тест на COVID
  • не ждать, что всё пройдёт само
  • при сомнениях сократить контакты
  • не лечиться наугад

Вильдан Хаматуллин: «Если симптомы сохраняются более 2–3 недель, усиливаются или сильно мешают нормальной жизни, рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу или аллергологу-иммунологу. Специалист поможет отличить поствирусную гиперреактивность от истинной аллергии и, при необходимости, назначит дополнительное обследование и лечение».

Учитывайте, что аллергия и вирус могут возникнуть одновременно, поэтому даже привычные ощущения не всегда означают, что это только реакция на пыльцу.

 

Редакция напоминает: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При ухудшении самочувствия или сомнениях в диагнозе обратитесь к специалисту.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: