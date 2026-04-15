«Похоже на насморк и аллергию»: в России массово фиксируют новый вариант COVID. Вот, как его распознать!

«Новый штамм пыльцы (!) Stratus распространяется по России и вызывает “спящий поллиноз”» — такие тревожные сообщения вы наверняка уже видели в ленте. Звучит пугающе, но на деле всё куда прозаичнее. Разбираемся без лишнего алармизма, что это за болезнь на самом деле.
Это аллергия или всё-таки COVID?
Насморк, чихание и першение в горле — классика весны. Чаще всего их списывают на сезонную аллергию, но сейчас за этим набором всё чаще скрывается ковид.
Вильдан Хаматуллин
детский и взрослый аллерголог-иммунолог клиник «Все мы дети» и «W Clinic»
«Штамм коронавируса "Стратус" (XFG), который сейчас активно циркулирует в России и ряде других стран, преимущественно проявляется симптомами со стороны верхних дыхательных путей. Наиболее характерны: осиплость или потеря голоса, сильное першение и боль в горле, обильный насморк, заложенность носа и иногда сухой кашель».
Для нового штамма не характерно резкое ухудшение общего состояния, основной удар приходятся на верхние дыхательные пути. Поэтому инфекцию можно перепутать с обычной реакцией на пыльцу.
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчёркивает: у нас нет данных о том, что «Стратус» вызывает аллергию или «запускает» её у здоровых людей.
По словам Вильдана Хаматуллина, затяжной насморк, заложенность носа и частое чихание на самом деле могут быть последствием уже перенесённого вируса. После инфекции слизистая становится более чувствительной и какое-то время остро реагирует даже на обычные раздражители. Это частая история, которая обычно проходит сама в течение нескольких недель.
Как отличить: быстрый чек
Сезонная аллергия — это не инфекция, а ответ иммунной системы на пыльцу: деревья, травы, всё, что цветёт. В отличие от неё, COVID-19 — вирус, он даёт не только «нос и горло», но и общее недомогание. Симптомы у этих состояний часто пересекаются, но разница всё-таки есть.
Признаки, которые чаще сопровождают вирус:
- температура
- ломота в теле
- выраженная слабость
- иногда потеря вкуса или обоняния
Признаки, которые чаще сопровождают аллергию:
- зуд в носу и глазах
- частое чихание
- реакция повторяется в один и тот же сезон
Симптомы, которые встречаются в обоих случаях:
- насморк
- заложенность
- кашель
- боль в горле
Отдельный ориентир — дыхание. Инфекция может давать одышку, а вот аллергия почти никогда (исключение — астма).
Что делать (и чего не делать)
Игнорировать сигналы организма — плохая стратегия. Если появились симптомы, лучше сразу понять, с чем вы имеете дело:
- сделать тест на COVID
- не ждать, что всё пройдёт само
- при сомнениях сократить контакты
- не лечиться наугад
Вильдан Хаматуллин: «Если симптомы сохраняются более 2–3 недель, усиливаются или сильно мешают нормальной жизни, рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу или аллергологу-иммунологу. Специалист поможет отличить поствирусную гиперреактивность от истинной аллергии и, при необходимости, назначит дополнительное обследование и лечение».
Учитывайте, что аллергия и вирус могут возникнуть одновременно, поэтому даже привычные ощущения не всегда означают, что это только реакция на пыльцу.
Редакция напоминает: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При ухудшении самочувствия или сомнениях в диагнозе обратитесь к специалисту.
