Петербургский онколог создает первую в России научную базу об опухолях головы и шеи! Почему она остроактуальна? Как предупреждают и лечат этот вид рака?

Опухоли головы и шеи (ОГШ): частота

Злокачественные ОГШ: опухоли гортани, гортаноглотки, губы, полости рта, полости носа, носоглотки, околоносовых пазух, слюнных желез и щитовидной железы — редкость в сравнении с онкозаболеваниями молочной железы, легкого, толстого кишечника.

Ежегодно в России выявляют порядка 20–25 тысяч новых случаев ОГШ, они составляют около 5% всех видов рака. В мире это число достигает 900 000 новых случаев в год. При этом показатели заболеваемости в каждой стране разные. Например, лидирующие позиции по плоскоклеточному раком головы и шеи занимает Индия, из-за распространенности и частоты употребления табака (речь идет как о курении, так и о жевании табака) — на ее долю приходится 57% всех случаев в мире.

Самые распространенные формы ОГШ — это рак полости рта (около 300 000 случаев в год в мире), ротоглотки (как правило связанный с вирусом папилломы человека), гортани и гортаноглотки.

Очень не частые — поражения слюнных желез и носоглотки. Почти не встречаются (в сравнении с остальными) — саркомы области головы и шеи, меланома слизистых оболочек и опухоли полости носа.

Опасность

Об угрозе того и иного заболевания можно судить по уровню смертности и доле поздней диагностики. Первый по опасности — рак гортаноглотки. Из-за скрытого расположения он очень долго не дает симптомов, отличается быстрым ростом и метастазированием в лимфатические узлы шеи. На поздних стадиях пятилетняя выживаемость — всего 20-30%.

Второй — рак полости рта. Локализация видимая, но он на высокой скорости растет и рано дает метастазы в лимфатические узлы шеи (до 40% случаев при первой-второй стадии).

Третий — рак гортани. Основная проблема — поздняя диагностика, а также перекрытие опухолью дыхательных путей.

Профилактика

Основной фактор риска опухолей головы и шеи, а именно плоскоклеточного рака головы и шеи, на который приходится 90% случаев ОГШ, — употребление табака и крепкого алкоголя. Поэтому основной метод борьбы с данными видами злокачественных новообразований — отказ от курения и напитков с высоким градусом.

Еще один принципиальный момент (прежде всего для болезни ротоглотки) — вирус папилломы человека. Способом профилактики в данном случае служит вакцинация против ВПЧ.

А на возникновение рака носоглотки влияет инфицирование вирусом Эпштейн-Барр (ВЭБ). Им заражено 90-95% населения (путь передачи — воздушной-капельный, то есть через кашель и чихание). Этот вирус так же связан с лимфомой Ходжкина, лимфомой Беркитта. Однако из всех людей, инфицированных ВЭБ, онкологическое заболевание разовьется лишь в 1% случаев. К сожалению, нет никаких критериев, которые могли бы указать, входит человек в этот процент или нет.