Петербургский онколог создает первую в России научную базу об опухолях головы и шеи! Почему она остроактуальна? Как предупреждают и лечат этот вид рака?

Лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга», онколог-хирург Максим Котов дал старт онлайн-проекта, в котором собираются все достоверные научные данные об опухолях головы и шеи (ОГШ). На этот вид онкозаболеваний приходится 20% всех кейсов по стране! В источнике будет более 100 статей (!) с ответами как на общие срочные, так и на экстраординарные вопросы. А пока редакция Cобака.ru обсудила с Максимом самое важное, что необходимо знать об ОГШ прямо сейчас.
Опухоли головы и шеи (ОГШ): частота
Злокачественные ОГШ: опухоли гортани, гортаноглотки, губы, полости рта, полости носа, носоглотки, околоносовых пазух, слюнных желез и щитовидной железы — редкость в сравнении с онкозаболеваниями молочной железы, легкого, толстого кишечника.
Самые распространенные формы ОГШ — это рак полости рта (около 300 000 случаев в год в мире), ротоглотки (как правило связанный с вирусом папилломы человека), гортани и гортаноглотки.
Очень не частые — поражения слюнных желез и носоглотки. Почти не встречаются (в сравнении с остальными) — саркомы области головы и шеи, меланома слизистых оболочек и опухоли полости носа.
Опасность
Об угрозе того и иного заболевания можно судить по уровню смертности и доле поздней диагностики. Первый по опасности — рак гортаноглотки. Из-за скрытого расположения он очень долго не дает симптомов, отличается быстрым ростом и метастазированием в лимфатические узлы шеи. На поздних стадиях пятилетняя выживаемость — всего 20-30%.
Второй — рак полости рта. Локализация видимая, но он на высокой скорости растет и рано дает метастазы в лимфатические узлы шеи (до 40% случаев при первой-второй стадии).
Третий — рак гортани. Основная проблема — поздняя диагностика, а также перекрытие опухолью дыхательных путей.
Профилактика
Основной фактор риска опухолей головы и шеи, а именно плоскоклеточного рака головы и шеи, на который приходится 90% случаев ОГШ, — употребление табака и крепкого алкоголя. Поэтому основной метод борьбы с данными видами злокачественных новообразований — отказ от курения и напитков с высоким градусом.
Еще один принципиальный момент (прежде всего для болезни ротоглотки) — вирус папилломы человека. Способом профилактики в данном случае служит вакцинация против ВПЧ.
А на возникновение рака носоглотки влияет инфицирование вирусом Эпштейн-Барр (ВЭБ). Им заражено 90-95% населения (путь передачи — воздушной-капельный, то есть через кашель и чихание). Этот вирус так же связан с лимфомой Ходжкина, лимфомой Беркитта. Однако из всех людей, инфицированных ВЭБ, онкологическое заболевание разовьется лишь в 1% случаев. К сожалению, нет никаких критериев, которые могли бы указать, входит человек в этот процент или нет.
Терапия
Тактику выбирает врачебный консилиум — мультидисциплинарная команда из хирурга, химиотерапевта и радиотерапевта в соответствии со стадией, распространенностью опухоли и других значимых нюансов.
В основе борьбы на ранних стадий — локальные методы: хирургическое лечение и лучевая терапия. В случае местно-распространенных опухолей лечение комбинированное: операция, лучевая и лекарственная противоопухолевая терапия.
Что касается фармакологического лечения, то, если сравнивать с другими видами онкологических заболеваний (например, раком легкого или толстого кишечника), выбор противоопухолевых препаратов не велик. Но есть весьма эффективные лекарства.
Из передовых подходов, используемых для лечения опухолей головы и шеи, используются протонная терапия, лазерные эндоларингеальные операции при небольших опухолях гортани, биопсия сторожевых лимфатических узлов при поражении полости рта, химиоэмболизация сосудов опухоли, роботические операции!
Коммуникация онколога и пациента
Пациенту при получении информации об заболевании нужно максимально подробно обсудить с врачом диагноз, варианты лечения и конкретный план действий. Очень важно соблюдать рекомендации онколога: например, выдерживать интервалы между курсами химиотерапии и проходить необходимую диагностику. И, конечно, не стесняться и подробно отвечать на релевантные вопросы врача о здоровье, ничего от него не утаивая. Чем меньше скрыто на консультации, тем надежнее тактика, которая затем подобрана.
Онкологу, в свою очередь, следует обязательно придерживаться принципа партнерства в коммуникации. Врач — эксперт по медицине, пациент — эксперт по своей собственной жизни. Если про современные методы диагностики и лечения легко прочитать в научной литературе, то узнать информацию о конкретном человеке можно только поговорив с ним. Поэтому ключевое: спрашивать пациента, что он думает о своем заболевании, методах терапии, которые онколог ему предлагает; слушать и слышать, не прерывая человека. Это, с одной стороны, даст врачу больше информации, а с другой — улучшит взаимопонимание между ним и пациентом, повысит доверие к специалисту. И последнее, но не по значению: принимать позицию человека, особенно в тех ситуациях, когда она отличается от позиции врача, иначе ни одна из сторон другую не услышит.
Максим Котов
онкохирург НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, член Медицинского совета фонда помощи онкопациентам «Не напрасно»
«Кстати, предположу, что достоверные и понятные материалы в созданной нашим фондом онлайн-энциклопедии о раке "Онко Вики" позволят человеку лучше понять свое заболевание, доступные методы борьбы с ним и быть более подготовленным при общении с врачом. Иногда знаний настолько мало, что пациент даже не знает, какой вопрос задать онкологу, и у него очень мало автономии для участия в принятии решения о своем лечении. Обладание информацией позволяет быть более уверенным за счет снижения неопределенности. А для врачей справочник "Онко Вики" может быть полезен, когда нет времени подробно что-то объяснить пациенту из-за ограниченного времени консультации, что особенно актуально для государственных медицинских учреждений».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)