Директор фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин: «Наша задача — сохранить здоровье и достоинство наркозависимого человека. Ведь мертвый уже не откажется от употребления»

29 июня свой день рождения праздновал фонд «Гуманитарное действие» — петербургский проект более четверти века помогает людям, столкнувшимся с аддикцией и ВИЧ-инфекцией. Благодаря ему подопечные получают медицинскую, психологическую, юридическую помощь и возвращаются к жизни. Редакция Собака.ru поговорила с генеральным директором фонда Сергеем Дугиным о том, почему он пришел в благотворительность, как спасти здоровье зависимого человека и как развивался фонд от локальной инициативы до организации, которая уже поддержала сотни тысяч людей!
В добрый путь: от оператора счетно-вычислительной техники и реставратора храма до консультанта зависимых на реабилитации
Многие дети хотят быть космонавтами и археологами, а вы сразу мечтали делать добрые дела и помогать другим?
Это красивое начало рассказа, но нет, с благотворительностью я не был связан долгое время. Я родился в Ленинграде, в семье учителей: мама преподавала русский язык и литературу, папа — музыку. После школы поступил в техникум на специальность «Обслуживание счетно-вычислительной техники» (ОВТ). Тогда компьютеры занимали целые цеха, а сегодня все умещается в ноутбуке.
Прагматика и наука, а не филантропия!
Можно и так сказать. После техникума ушел в армию. Служил под Москвой, в Загорске (сейчас это Сергиев Посад), в автобате. Там же выучился на экскаваторщика 4-го разряда, но поработать не довелось — сразу отправили в культмассовый сектор, заведующим клуба. Собрал группу, играл на бас гитаре (папа привил любовь к музыке!). Однажды во время смотров Московского военного округа пришлось репетировать и выступать в сборной группе с Богданом Титомиром.
Пришел из армии и сразу поступил в институт Бонч-Бруевича, по окончании работал на заводе «Северный пресс», на вычислительном центре. Женился, родился старший сын.
Тогда вы впервые столкнулись с проблемой — близкий человек употреблял наркотики*?
Я знал об этой проблеме не понаслышке всегда — рос в суровые времена. В конце 80-х — начале 90-х запрещенные вещества были широко доступны. Из-за них ушло из жизни очень много моих знакомых и друзей, об этом у меня есть небольшой рассказ, его можно прочитать на нашем сайте. Я видел, как люди умирали, тогда не была развита помощь, как сейчас. Это был тяжелый период, и он оставил отпечаток.
Моя жена столкнулась с зависимостью (мы расстались, а в 1996 году ее не стало). И тут пришло понимание, что аддикция (в данном контексте, навязчивая потребность в конкретном химическом веществе) — не просто трудность, а заболевание, затрагивающее и самого человека, и его близких.
То есть желание помогать другим появилось в основном из-за личной истории с женой?
Это стало определенной поворотной точкой. После нашего расставания я работал в Ивановской области, в храме Святой Троицы — занимался реставрацией: выпиливал выпавшие кирпичи по форме, вставлял их обратно, штукатурил, красил.
Настоятелем был отец Серафим — в миру архитектор Химок. Удивительно тонкий и грамотный человек, навсегда останется для меня источником мудрости. При храме работала площадка, куда как раз направляли людей из фонда «Возвращение». Там я начал консультировать, работать с людьми на реабилитации. Само место и отец Серафим помогли мне сделать переоценку ценностей и отношение к жизни.
Почему аддикция одного — проблема всей семьи и для чего смотреть мультфильмы
Когда вы вернулись в Петербург?
В 1997-м — сыну нужно было идти в первый класс. А я устроился водителем директора Фонда «Возвращение» — эта организация помогала зависимым и их близким. Затем я начал заниматься логистикой для центра. Консультировал в реабилитационном центре, потом — в автобусе помощи. Это был совместный проект с французской ассоциацией «Врачи мира». В какой-то момент сотрудничество прекратилось, я перешел к «Врачам мира» и продолжил работать консультантом.
Консультирование требует профессиональных психологических знаний.
Конечно. Уже работая в Фонде «Гуманитарное действие», я учился в Герцена. Психология помогает в общении с людьми: сотрудниками, донорами, клиентами, государственными служащими. К каждому нужен индивидуальный подход.
Во время учебы меня особенно занимал вопрос внутренних конфликтов и проблем в семье. И сейчас мне интересно исследовать механизмы ментальной (ментальность — простыми словами — состояние душевного равновесия и гармонии, способность адаптироваться к условиям жизни) защиты у людей с зависимостью.
Часто наркотики становятся своеобразным «костылем» для психики — способом убежать от непереносимых переживаний, травм, чувства пустоты и трудностей. В Фонде мы наблюдаем, насколько важно не просто убрать вещества из жизни человека, а помочь ему встретиться болью, которую он пытается заглушить годами, а самое главное, что с этим можно сделать уже сейчас, сегодня.
Эта задача — одна из центральных в «Ментальном здоровье», нашей годовой программе восстановления психического и физического здоровья, употребляющих «новые» психоактивные вещества.
То есть вы мотивируете людей выбрать путь здоровья?
Мотивация — всегда внутренний ресурс. У каждого она своя. Но человеку, принимающему запрещенные препараты, часто сложно ее обнаружить. Одна из задач команды Фонда — помочь клиенту найти опору, то, ради чего стоит двигаться вперед, исходя именно из его личных внутренних ресурсов. Не натягивать на голову чью-то чужую искусственную шапку.
Как действовать близким человека с аддикцией?
Нет смысла решать проблему только этого человека, потому что эта проблема — всегда комплексная. Все окружающие: родители, супруги, сестры с братьями, бабушки и дедушки, даже дяди с тетей должны понимать, как жить. Можно, даже необходимо, обращаться к специалистам (психиатру-наркологу, психологу), равным консультантам (то есть людям, которые имеют успешный опыт лечения и делятся им), сотрудникам помогающих организаций, которые знают, как помочь и умеют это делать. Тогда у всего этого процесса будет смысл и результат.
У друга или родственника зависимость: 3 главных шага, чтобы все исправить.
- Признать проблему сразу. Не ждать, пока человек очнется. Чем раньше обратитесь к специалистам, тем выше шансы прийти к ремиссии.
- Меняться всем вместе. Если жена покрывает, а мать продолжает давать деньги на покупку запрещенных веществ, или водить его по разным сомнительным специалистам — это созависимость, от которой также нужно уходить, с ней нужно работать.
- Выставить границы. Помогать — не значит решать за человека. Если он не чувствует свою ответственность в процессе выздоровления, усилия напрасны.
Фильмы, книги, подкасты, чтобы: а) отвратить человека от увлечения веществами; б) понять, как помочь.
Рекомендую школу независимости Валентины Новиковой — у нее много материалов по теме. И все они основаны на практике, полученной в России, в Петербурге.
Из фильмов — «Зеленая карета» 2015 года с Мерзликиным. Меня он, например, удивил. В картине правдиво показано, что происходит в семье, где появились запрещенные препараты, где родители забывают, что у них кроме работы и своих забот есть дети.
Короткометражный немецкий мультик «Сгустки» 2014 года. Мне показал его младший сын. Очень простая, но абсолютно понятная аллюзия. Главный герой — нелетающая птичка киви, которая нашла краткосрочный способ почувствовать полет.
Так создавался фонд: суровые 90-ые, поджог автобуса помощи, первый низкопороговый Медицинский центр и тысячи спасенных жизней
Миссия и мотто «Гуманитарного действия»?
Мы работаем 30 лет. Мало какие НКО столько живут. Занимаемся темами, которые часто вызывают противоречивые чувства — это ВИЧ-инфекция и люди, уязвимые к ней, особенно те, кто принимает запрещенные вещества. Но надо понимать, что человек не рождается с иглой в вене, он становится зависимым, чему предшествуют определенные ситуации, и сила воли здесь играет далеко не первую роль.
Главное отличие нашего фонда в том, что в каждом обратившемся за помощью, прежде всего мы видим человека. Не осуждаем и не критикуем. Наша задача — помочь человеку сохранить здоровье, семью, достоинство. Ведь мертвый уже никогда не откажется от употребления и не сможет вернуться к жизни в обществе.
Как вы создавали фонд?
В 90-е, когда люди сталкивались с множеством проблем: дети оставались без родителей, а такие болезни, как ВИЧ, гепатит, туберкулез и наркомания, становились все более распространенными, — на помощь пришла французская ассоциация «Врачи Мира».
В 1995 году под ее руководством начался проект «Дети улиц Санкт-Петербурга». Его целью было помочь беспризорным и безнадзорным детям, решить медицинские и социальные проблемы. Это был важный шаг к тому, чтобы сделать жизнь этих детей лучше.
Два года спустя, в 1997 году, в нашем городе появился первый в России мобильный пункт помощи людям, употребляющим запрещенные вещества. Его называли «Автобус», и он помогал снизить вред от наркотиков как для самих потребителей, так и для общества. К сожалению, в 1999 году этот автобус был сожжен — кто это сделал, мы до сих пор не знаем. Возможно, не все понимали важность работы этого проекта.
Сожженный автобус
А уже в 2001 году был создан Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Он стал продолжением работы ассоциации «Врачи Мира» и начал помогать людям и детям.
Сначала у нас были мобильные пункты помощи: любой мог получить профилактический набор, пройти экспресс-тест на ВИЧ и гепатиты. Потом мы поняли, что многим нужна поддержка при постановке на учет в Центр СПИД, прохождение реабилитации, восстановление документов — и создали команду кейс-менеджеров для сопровождения. Через некоторое время мы заметили, что у многих людей выявляется ВИЧ уже на стадии СПИД и им трудно самостоятельно добираться до врачей, некоторые уже не могут встать с кровати. Тогда мы запустили бригаду для помощи прямо дома — для тех, кто маломобилен. А позже открыли первый низкопороговый (то есть предъявляющий минимальные требования к пациенту, предлагающий помощь без попыток контролировать прием наркотиков и консультирующий только по запросу. Главное — обратиться за поддержкой! Прим. ред.) Медицинский центр: там можно бесплатно пройти консультации врачей, сдать анализы и получить лекарства.
Синий автобус фонда оказывает помощь людям с зависимостью.
Каких результатов добилось «Гуманитарное действие» более, чем за четверть века?
За всю историю работы Фонда к нам обратилось за помощью более 100 000 человек! В 2024 году на мобильных пунктах помощи и в Медицинском центре мы помогли впервые выявить ВИЧ-инфекцию у 248 людей, 170 из них относятся к людям, которые употребляют наркотики. До-тестовое консультирование обычно проводят психологи или равные консультанты, которые выстраивают доверительные отношения и помогают в случае положительного результата принять свой статус и наметить шаги к дальнейшим действиям.
Особую гордость вызывает то, что нам удается довести большинство наших подопечных до начала лечения. Люди с зависимостью зачастую ставят крест на себе и своем здоровье, поэтому помочь им начать терапию — очень важно и сложно. Перед назначением лечения нужно пройти ряд обследований и консультаций. Среди наших клиентов, с аддикцией и с ВИЧ-положительным статусом — 80% уже начали антиретровирусную терапию.
Из 1856 клиентов, которые получают от нас услуги по медико-социальному сопровождению 74,2% имеют неопределяемую вирусную нагрузку, а это значит, что риск передачи инфекции снижен, практически до 0. В нашей сфере работы есть такое понятие «Неопределяемый = Не передающий».
Что необходимо здравоохранению Петербурга сегодня?
Больше обращать внимания на некоммерческий сектор. Доверие к нему у социально уязвимого населения выше. И если государство не будет использовать этот ресурс, поддерживать, не только словом, но и финансово сейчас — в ситуации, когда доноры массово уходят — эти организации вынуждены будут закрыться, и город потеряет очень много.
Чем все мы можем помочь фонду?
Есть несколько способов поддержать «Гуманитарное действие». Один из них — оформить регулярные ежемесячные пожертвования на нашем сайте. Даже небольшая сумма, например, как цена чашки кофе, очень важна. Чем больше людей будет поддерживать нас на постоянной основе, тем стабильнее и эффективнее мы сможем работать и помогать тем, кто в этом нуждается. Мы надеемся, что людей неравнодушных к проблеме, с которой мы работаем будет становиться все больше и больше, а к тем, кто нам уже помогает, мы относимся с большой благодарностью и уважением.
Еще один способ — стать нашим волонтером. Мы ищем фотографов, дизайнеров, технических специалистов и других помощников. На сайте есть форма для желающих — любой, у кого есть желание и время, может заполнить ее.
Главный приоритет — сохранить все те программы, которые созданы нами и продолжать оказывать людям помощь. Все это может закрыться в один момент, если не будет помощи государства, бизнеса и просто людей, ведь каждый пожертвованный рубль идет на спасение чьей-то жизни.
*Редакция напоминает, что употребление наркотиков критически опасно для здоровья и жизни человека. Следует незамедлительно обратиться за профессиональной помощью к психиатру-наркологу.
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