Директор фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин: «Наша задача — сохранить здоровье и достоинство наркозависимого человека. Ведь мертвый уже не откажется от употребления»

В добрый путь: от оператора счетно-вычислительной техники и реставратора храма до консультанта зависимых на реабилитации

Многие дети хотят быть космонавтами и археологами, а вы сразу мечтали делать добрые дела и помогать другим?

Это красивое начало рассказа, но нет, с благотворительностью я не был связан долгое время. Я родился в Ленинграде, в семье учителей: мама преподавала русский язык и литературу, папа — музыку. После школы поступил в техникум на специальность «Обслуживание счетно-вычислительной техники» (ОВТ). Тогда компьютеры занимали целые цеха, а сегодня все умещается в ноутбуке.

Прагматика и наука, а не филантропия!

Можно и так сказать. После техникума ушел в армию. Служил под Москвой, в Загорске (сейчас это Сергиев Посад), в автобате. Там же выучился на экскаваторщика 4-го разряда, но поработать не довелось — сразу отправили в культмассовый сектор, заведующим клуба. Собрал группу, играл на бас гитаре (папа привил любовь к музыке!). Однажды во время смотров Московского военного округа пришлось репетировать и выступать в сборной группе с Богданом Титомиром.

Пришел из армии и сразу поступил в институт Бонч-Бруевича, по окончании работал на заводе «Северный пресс», на вычислительном центре. Женился, родился старший сын.

Тогда вы впервые столкнулись с проблемой — близкий человек употреблял наркотики*?

Я знал об этой проблеме не понаслышке всегда — рос в суровые времена. В конце 80-х — начале 90-х запрещенные вещества были широко доступны. Из-за них ушло из жизни очень много моих знакомых и друзей, об этом у меня есть небольшой рассказ, его можно прочитать на нашем сайте. Я видел, как люди умирали, тогда не была развита помощь, как сейчас. Это был тяжелый период, и он оставил отпечаток.

Моя жена столкнулась с зависимостью (мы расстались, а в 1996 году ее не стало). И тут пришло понимание, что аддикция (в данном контексте, навязчивая потребность в конкретном химическом веществе) — не просто трудность, а заболевание, затрагивающее и самого человека, и его близких.

Если в семье есть человек, употребляющий наркотики, то больна вся семья и помогать, работать нужно со всей семьей, без исключения.

То есть желание помогать другим появилось в основном из-за личной истории с женой?

Это стало определенной поворотной точкой. После нашего расставания я работал в Ивановской области, в храме Святой Троицы — занимался реставрацией: выпиливал выпавшие кирпичи по форме, вставлял их обратно, штукатурил, красил.

Настоятелем был отец Серафим — в миру архитектор Химок. Удивительно тонкий и грамотный человек, навсегда останется для меня источником мудрости. При храме работала площадка, куда как раз направляли людей из фонда «Возвращение». Там я начал консультировать, работать с людьми на реабилитации. Само место и отец Серафим помогли мне сделать переоценку ценностей и отношение к жизни.