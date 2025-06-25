Впервые в мире проведена успешная пересадка донорского мочевого пузыря

Эксперименты начались четыре года назад. Концепцию разработали американские ученые-урологи Индербир Гилл и Нима Нассири. Прежде чем проводить трансплантацию на людях, операцию «проверили» на лабораторных моделях – оба случая увенчались успехом.

Оскар Ларраинзар стал первым человеком, которому пересадили мочевой пузырь. Его орган был поврежден и не функционировал, а также мужчина лишился обеих почек. Виной всему — рак и терминальная почечная недостаточность. В течение семи лет пациент находился на диализе, эффективность которого стала резко снижаться, и появились тяжелые отеки.

После успешной трансплантации от донора, завещавшего свое тело науке, Ларраинзар стал чувствовать себя лучше — потерял девять килограмм воды, отеки сошли, а новые органы постепенно начали работу.

К дальнейшим исследованиям ученые планируют привлечь еще пять человек — клинические испытания продолжатся. Говорить об особенностях жизнедеятельности с донорским мочевым пузырем рано, как и рассуждать о последствиях иммуносупрессивной терапии после пересадки, но, несмотря на это, операция уже признана ценнейшим достижением в урологии.

До этого трансплантация мочевого пузыря не применялась из-за сложного сосудистого строения таза и технологических нюансов процедуры. При дисфункциях различного характера орган просто удаляли, а пациентам, у которых отсутствовал мочевой пузырь, вводили катетер и ставили мочеприемник. Однако в последствие у людей часто возникали повторные трудности — инфекции, проблемы с почками и пищеварением. Именно поэтому возможность пересадки так важна: благодаря научным достижениям, операция может обеспечить пациентам полноценную и качественную жизнь.