Японские ученые создали искусственную кровь, которая подходит для любой группы

Работа над формулой универсальной искусственной крови велась давно. Небольшие исследования начались в 2022-ом году — три группы здоровых мужчин в возрасте от 20-ти до 50-ти лет получили однократную внутривенную инъекцию везикул гемоглобина — искусственных переносчиков кислорода, имитирующих структуру красных кровяных телец. Хотя некоторые участники испытывали легкие сайд-эффекты, существенных изменений в показателях жизнедеятельности не наблюдалось. Создатели расценили такие результаты как однозначный успех. В марте испытуемым были введены бо́льшие дозы средства — теперь необходимо подтвердить отсутствие побочек, а также эффективность и безопасность формулы.

Искусственную кровь создают путем выделения гемоглобина из старой донорской крови и заключают в специальную защитную капсулу, имитирующую структуру красных кровяных телец. Получившиеся частицы не содержат антигены, поэтому организм их воспринимает нормально, исключая риск иммунных реакций.

У новой разработки несколько важных преимуществ. Во-первых, она может решить проблему недостатка донорской крови. На данный момент спрос на O–отрицательную кровь — универсальный донорский тип — часто превышает предложение. Синтетический заменитель часто нужен для восполнения кровопотери после серьезных травм, ранений и операций. Во-вторых, донорская кровь, используемая сейчас имеет серьезные ограничения по сроку годности (42 дня), а новый препарат отличается опцией длительного хранения без потери качества: до двух лет при комнатной температуре и до пяти лет — в холодильнике.

Если клинические испытания завершатся успешно, в массовое использование универсальная искусственная кровь поступит в 2030 году.