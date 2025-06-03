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Здравоохранение

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Болезнь Альцгеймера теперь можно определять по анализу крови

Одна из самых авторитетных международных медорганизаций — Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) впервые выдало разрешение на продажу клинического теста для ранней диагностики болезни Альцгеймера по крови, сообщила пресс-служба организации. 

StanislavSukhin

Болезнь Альцгеймера — заболевание головного мозга, которое постепенно снижает память и мыслительные способности, из-за чего у пациентов исчезает способность выполнять простейшие задачи. Характерный признак патологии — амилоидные бляшки в мозге.

Но теперь болезнь можно будет диагностировать быстрее, изучив плазму крови — анализ поможет обнаружить тест на отношение концентраций фосфорилированного тау-белка 217 (pTau217) и бета-амилоида 1-42 (Aβ42). То есть в самые ранние сроки выявить наличие бляшек у пациента.

Ученые предлагают использовать исследование для диагностики у пациентов старше 55-ти лет, имеющих признаки когнитивных нарушений. Испытание метода успешно провели на 499 пациентах, однако останавливать проверку на этом не рекомендуется — ученые считают, что обследование лучше проводить в совокупности с другими методами. Важно, что анализ крови на болезнь Альцгеймера поможет сэкономить на дорогостоящих анализах.

Текст: Маргарита Тугарева

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