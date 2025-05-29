В российских больницах появятся детские игровые пространства — они снижают стресс у маленьких пациентов и повышают эффективность лечения!

Рекомендации по созданию детских игровых пространств в медицинских учреждениях направлены на помощь врачам и руководителям клиник. Это одна из мер для того, чтобы сделать врачебную помощь психологические комфортнее для маленьких пациентов и их семей, помочь им адаптироваться к медицинской среде.

По словам директора Центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Сергея Готье (рецензента рекомендаций!), такой подход важен именно потому, что «дети нуждаются в особенной заботе и внимании, находясь вдали от дома и привычной атмосферы». Интересный факт: первое игровое пространство как раз появилось в Центре в 2022 году.

Уже известно, что игровые комнаты положительно воздействуют на самочувствие малышей и их родителей. Согласно проведенному фондом «Жизнь как чудо» исследованию, почти три четверти опрошенных медиков признают, что подобные помещения ускоряют адаптацию и социализацию ребенка в медучреждении, облегчают прием лекарств и другие процедуры, создавая поддерживающую атмосферу.

Анастасия Черепанова директор фонда «Жизнь как чудо» «Мы верим, что игровые пространства должны быть в каждой больнице России. И теперь у нас есть научно обоснованные аргументы, почему это действительно важно, причем не только для детей, но и для их родителей и медицинского персонала. Наша концепция — салютогенный (здоровьесберегающий) дизайн».

Причем польза распространяется не только на самих детей-пациентов. Большинство опрошенных мам и пап заявили, что благодаря игровой комнате улучшился эмоциональный настрой их чад: они меньше боятся незнакомого окружения и чувствуют себя комфортнее среди сверстников. Многие родители подчеркнули, что такая инициатива заметно облегчила бы принятие решений относительно выбора клиники для своего малыша.

Кроме того, игровая среда имеет огромное значение для взаимодействия с врачами. Дети чувствуют себя более раскрепощенными и доверяют медицинскому персоналу в проведении обследований и назначений.

Теперь задача заключается в распространении практики — каждую детскую больницу нужно оснащать зоной для творчества и общения. Эксперты надеются, что новые рекомендации станут основой развития комфортной инфраструктуры в российских клиниках, делая лечение не испытанием, а совместным творческим процессом, дарящим спокойствие каждому ребенку. Важно, что позитивное восприятие подтверждено клиническими наблюдениями: веселые пациенты поправляются гораздо быстрее.

В медучреждениях Петербурга и Ленобласти уже открыты два игровых пространства! Одно в Детской клинической больнице Петербурга, а другое в перинатальном центре в Гатчине.

Автор: Маргарита Тугарева