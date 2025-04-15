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Здравоохранение

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Ученые ИТМО нашли способ ускорить разработку и подбор препаратов для лечения рака!

В международном научном журнале Langmuir опубликовано исследование, в котором рассказывается об открытии метода фиксации особого белка, который участвует в развитии раковой опухоли. Авторы-разработчики из университета ИТМО отмечают, что технология поможет проводить тестирование онкопрепаратов быстрее.

Roman Samborskyi

С научного на человеческий

В самой работе изучался белок hnRNPA2B1 (A2B1), который играет ключевую роль в развитии рака. Он регулирует работу РНК в клетках, при этом в опухолях его концентрация выше, чем в нормальных клетках, поэтому он может быть потенциальной мишенью для лекарств. Но белки — структуры динамичные, быстро теряющие форму, поэтому эксперименты ставить сложно. И ученые из ИТМО придумали, как в условиях лаборатории создать такую среду, чтобы зафиксировать белок и спокойно изучать его.

Это новый метод лечения?

Владислав Евсеев, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт объясняет, что открытие не является новым способом терапии онкологических заболеваний. Оно облегчает подбор препаратов, которые уже в дальнейшем будут использоваться в лечении опухолей.

Возможным это стало благодаря технологии, которая позволяет улавливать минимальные изменения массы белка в режиме реального времени, — уточняет Евсеев. Данный метод исследования белков позволяет работать не только с конкретной молекулой, но и с другими белками. То есть технология не лечит пациента напрямую, а позволяет ускорить поиск возможных лекарств, снизить затраты на их разработку.

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