В Россию пришел новый вирус с кровавым кашлем и высокой температурой? Это алармизм! И вот почему

Что произошло

С 29 марта в СМИ стали распространяться сообщения о том, что в стране выявлены неединичные случаи неизвестного вируса, который «начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней "срубает"». Среди страшных проявлений перечислялись температура 39°C, кашель до слез (и с кровью), а по словам заразившихся медики не могли уточнить их диагноз, и тесты на грипп и коронавирус давали отрицательный результат.

Говорит Роспотребнадзор

В свое официальном телеграм-канале ведомство сообщило, что поводы для паники отсутствуют. Данные эпидмониторинга подтверждают, что новых вирусов или мутировавших патогенов в России на данный момент нет.

Что касается общей заболеваемости, то «ситуация по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп (сейчас активны вирусы гриппа B и A(H1N1)), COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема». Количество случаев коронавирусной инфекции сокращается.

Кроме того, надзорная служба опубликовала официальный ответ от издания, поделившегося новостью о неизвестном вирусе. В письме сказано, что всего редакции ресурса было известно о пяти жалобах на симптоматику, а всем обратившимся на сегодня уже установлен диагноз «микоплазменная пневмония». Где именно проводилась лабораторная диагностика, пострадавшие не рассказали.

Микоплазменная пневмония и что с ней делать

Это заболевание легких, вызываемое бактерией микоплазмы. На первых этапах его сложно отличить от других ОРВИ, однако по мере развития усиливаются такие симптомы, как трудности с дыханием, боль в глазах и в мышцах, кашель, аллергические проявления, высокая температура, сильная слабость.

Как объяснили редакции Собака.ru специалисты службы «ИНВИТРО», болезнь достаточно успешно поддается лечению, в котором используются антибактериальные препараты, а также жаропонижающие средства, отхаркивающие и муколитики, местные антисептики. Но назначить их и подобрать правильный курс и дозировки может только врач после исследований, которые подтвердят диагноз (клинические анализы, антитела к бактерии, посев мокроты и т.д.).

Лучшая профилактика: избегать мест скопления людей и носить маску, проветривать и дезинфицировать помещения, соблюдать правила личной гигиены, выбрать легкий белковый рацион (фрукты, овощи, рыба, морепродукты, курица, индейка).

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