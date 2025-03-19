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В России появился первый оригинальный генно-инженерный биологический препарат для лечения системной склеродермии

Препарат дивозилимаб для лечения рассеянного склероза теперь разрешен к применению в терапии пациентов с системной склеродермией — аутоиммунными патологиями, которые могут поражать кожу, систему сосудов и мышц, внутренние органы.

Roman Samborskiy

Министерство здравоохранения одобрило применение дивозилимаба от компании BIOCAD (включен в перечень «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» как лекарство против рассеянного склероза) по новому назначению — для лечения системной склеродермии, прогрессирующего иммуновоспалительного ревматического заболевания. Выписать препарат может врач-ревматолог.

Безопасность и эффективность лекарства была проверена во время клинического исследования BCD-132-5/LIBERIUS. В нем приняло участие более 160 человек из России и Беларуси. Анализ показал, что после 48 недель лечения патологические изменения кожи (отек и уплотнение) уменьшались. Кроме того, исследователи зафиксировали снижение числа пациентов-испытуемых с высокими показателями специфичных для системной склеродермии антител. 

«В настоящее время BIOCAD продолжает III фазу клинических исследований препарата с целью оценить его эффективность и безопасность при длительном назначении пациентам с системной склеродермией. Также исследование включает в себя оценку эффективности дивозилимаба в лечении системной склеродермии у подростков», — рассказали в компании. 

Сейчас компания проверяет, насколько эффективно применение дивозилимаба при лечении болезни Девика (заболевания спектра оптиконевромиелита). Не исключено, что в будущем пул показаний лекарства будет расширен.

Диагноз «системная склеродермия» чаще ставят женщинам 30-50 лет, однако первые признаки могут проявляться и раньше. Средняя распространенность заболевания в России составляет — до 7 случаев на 100 тысяч человек.

Редакция напоминает, что лекарственные препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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