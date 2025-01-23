Российских подростков начали кодировать от вейпов

Как сообщили специалисты, с которыми общался канал, такие (одобренные наукой) методы, как никотинзаместительная терапия, инъекционное медикаментозное лечение не подходят для юного организма, поскольку первый применяется для курильщиков с большим стажем, а второй несет определенные риски для здоровья.

Чаще всего для избавления детей от зависимости применяются психотерапия (поскольку курение, по мнению врачей, не проблема, а ее симптом), гипноз, иглоукалывание. К слову, из перечисленного только психотерапия является доказательным подходом к решению проблемы. И вот теперь появились данные о кодировании — собирательном названии процедур внушения, данные о результативности которых не имеют подтверждения. К слову, по данным издания, этому предшествует консультация вейпера и его родителей с детским психологом-наркологом.

Не только с медицинской, но и с юридической точки зрения есть нюансы. Большинство методик кодирования проводится только с 18 лет и лишь некоторые — с 14-16 лет.

Что же касается других юридически действенных ограничений — в Государственной Думе прошел третье чтение закон, предлагающий ввести штрафы до 2 000 000 рублей за продажу детям вейпов. Теперь проект ожидает рассмотрение Советом Федерации.

Редакция напоминает, что курение вредит вашему здоровью.