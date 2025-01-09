В Китае — сильная вспышка метапневмовируса человека! Он опаснее COVID-19? Миру грозит новая пандемия? А вакцина есть?

Что это за напасть?

Метапневмовирус человека (Human metapneumovirus, HMPV) из семейства Pneumoviridae и рода Metapneumovirus — один из многих возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Чаще всего он вызывает такие заболевания дыхательных путей, как пневмония и бронхит. Организмы взрослых здоровых людей, как правило, легко справляются с патогеном.

Как объяснил врач-инфекционист «ИНВИТРО», кандидат наук Андрей Поздняков, дело в том, что к 14 годам большинство уже имеет определенный уровень антител, поскольку переболело и, вероятно, несколько раз. Повторное заражение возможно, как при других респираторных инфекциях, но в целом HMPV — обычная нетяжелая респираторная инфекция.

А вот пациенты с иммунодефицитными состояниями (проходящие лечение от рака и аутоиммунных заболеваний, ВИЧ-инфицированные), пожилые люди и дети до 5 лет — в зоне повышенного риска, поскольку их иммунная система более уязвима. Здесь нужно быть настороже и сразу обращать внимание на симптоматику: насморк, кашель, температуру, а в более сложных случаях вероятны хрипы, трудности с дыханием.

Этот вирус появился в прошлом году?

Андрей Поздняков рассказал, что метапневмовирус — «старая» инфекция, довольно давно известная науке. «Он был открыт в начале 2000-х годов, но ретроспективный анализ показывает, что вспышки фиксировались уже с 50-х годов прошлого столетия. И то, что сейчас в Китае, особенно в северных провинциях, идет вспышка метапневмовируса наряду с гриппом, риновирусом только подтверждает то, что это обычный сезонный всплеск заболеваемости», — добавил специалист.

Как реагировать на новость?

Без паники. Во-первых, по сообщению Всемирной организации здравоохранения, интенсивность распространения заболевания в Китае даже ниже уровня прошлого года. Во-вторых, несмотря на то, что от HMPV нет специфического лекарства равно, как и нет вакцины, есть рабочие и эффективные меры профилактики. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге уточнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, при близком взаимодействии, через загрязненные поверхности. Поэтому для того, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих, достаточно соблюдать привычные правила:

Не подвергать опасности себя и коллег и переходить на домашний режим при плохом самочувствии; Надевать маску в особо людных местах и в тесных помещениях в сезон высокой заболеваемости; Прикрывать рот рукой или салфеткой во время кашля, чихания; Регулярно мыть руки и дезинфицировать рабочее место, бытовые предметы, телефон etc.

А в России HMPV есть?

По мнению врача-инфекциониста Позднякова, в России этот вирус тоже циркулирует. Сезонный подъем заболеваемости можно будет увидеть в ближайшее время, и особенно это вероятно, если после праздников будет держаться достаточно теплая погода, которая помогает респираторно-вирусным заболеваниям распространяться. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

Беспокоиться о том, что HMPV представляет большую угрозу и скоро станет главным агентом ОРВИ, пока нет оснований. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения профессор Владимир Чуланов заявил, что среди всех возбудителей респираторных инфекций в стране в течение нескольких недель — на долю вируса приходится лишь 0,1%.