За год россияне потратили на аналоги «Оземпика» почти 6 миллиардов рублей!

Как дела в России?

С декабря 2023-го официально в стране «Оземпик» (МНН — семаглутид), не продается. На замену ему пришли препараты-дженерики: «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда». Спрос и потребление лекарств проанализировала компания DSM Group, а результатами ее исследования поделились «Ведомости». Оказалось, что за 10 месяцев (с января по октябрь), на российском рынке был продан один миллион упаковок препаратов на 5,9 миллиардов рублей! Для сравнения, в 2023-м году продажи исчислялись 20 174 пачек и 297 миллионами рублей.

Покупались ли все средства непосредственно для терапии сахарного диабета второго типа и борьбы с диагностированным ожирением, а не просто для снижения веса? Думается, что нет (как минимум, было бы странно считать, что так резко выросло число пациентов), но подобными сведениями аналитика не обладает.

Что в мире творится?

Главный ученый ВОЗ Джереми Фаррар, директор по питанию Франческо Бранка и его старший советник Франческо Челлети (все со степенями MD и PhD!) опубликовали статью в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), где отметили потенциал новых препаратов семаглутида, известных как агонисты рецептора GLP-1, в борьбе с ожирением.

По данным Организации, по всему миру ожирением страдает один миллиард человек, но существующие и доказано эффективные методы (физическая активность, здоровое питание), тем не менее, не смогли до конца решить вопрос. Как и не смогут это изолированно сделать лекарства. Более того, в полной медикализации лишнего веса есть опасность — такой подход может притупить мотивацию к здоровому образу жизни.

Эксперты предложили сочетать немедикаментозные подходы с медикаментозной терапией и рассматривать ожирение как хроническое заболевание, требующее социального, медицинского и клинического реагирования. Они также заметили, что лекарства должны быть доступны по более низкой цене и в больших масштабах, чтобы реагировать на кризис ожирения в странах с разным уровнем дохода.

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