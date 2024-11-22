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Здравоохранение

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Ученые победят смерть?! Нейропротезы можно «оживить»? Кибер-люди станут новой реальностью (но не заполонят планету)? Вот, куда ведет медицину ИИ

Философы размышляют, прав ли окажется Фрэнк Герберт, предсказавший отказ человечества от искусственного интеллекта. Ученые разрабатывают новые высокотехнологичные способы восстановления здоровья. Врачи внедряют в медицину нейросети, чтобы лечить сложно- и неизлечимое. А Cобака.ru (сай-инсайдер!) конспектирует самые интересные тезисы экспертов на петербургской научной конференции FutureMed 2024 и делится с вами. Спойлер: киборги среди нас, и это нормально.

New Africa

Фокус на ассистивные технологии

Assistive Technologies — это технологии, которые дают людям возможности, которых у них не было или которые утрачены. Допустим, человек не может ходить, но AssistiveTech (протезы, экзоскелеты) эту cпособность предоставляют.

«Сейчас ассистивные разработки помогают людям с инвалидностью жить комфортную жизнь. В будущем, причем в ближайшем, они позволят нам проживать классную старость. И, возможно, эти технологии будут развивать нас как вид» — утверждает Кирилл Коротков, CMO Союза «Кибатлетика».

AssistiveTech — это не MedTech

С рыночной точки зрения первое множество гораздо меньше второго (в которое входят аб-со-лют-но все hi-tech методы борьбы с болезнями и старостью), а потому за достижениями ассистивных разработок следить гораздо удобнее. Их, с одной стороны, меньше, с другой стороны — они заметнее.

«С философской точки зрения: MedTech стремится убить смерть, чтобы ее совсем не было. Assistive Tech так не может. Его задача в другом. AssistiveTech — это большой рыжий кот, который лежит на коленках у смерти, и она просто не может встать. Он продлевает нашу жизнь, делает ее более яркой, дает нам больше времени» — объясняет Коротков.

Ассистивные технологии компенсируют не только биомеханику, но и эмоции

В России разработано устройство «Робин», которое помогает слепым людям фактически видеть ушами. Прибор компьютерного зрения определяет предметы и людей, которые находятся перед пользователем, и говорит ему об их приближении. В перспективе: это не только практически полезное устройство для самостоятельной ориентации на местности, но и эмоционально комфортное. В программу можно загрузить лица близких людей и после предупреждения гаджетом тут же вступить в разговор. Казалось бы, маленькая деталь, но доставляет человеку большую радость, ведь он не видит это лицо.

Yaaaaayy

Протезы — (теперь) настоящая часть тела, они умеют чувствовать

Кибермедицинская компания «Моторика» (создатель — выпускник ИТМО Илья Чех!) первой занялась очувстствлением бионических протезов. Первые эксперименты стартовали в 2021-м, а сейчас появились исчерпывающие (но не окончательные) результаты.

«Очувствление бывает физиологическое, вибротактильное, чрезкожное и инвазивное — дает вводные Юрий Матвиенко, руководитель департамента нейротехнологий "Моторики". — Мы провели уже несколько этапов исследований, цель которых в том, чтобы А — купировать фантомную боль. Мы имплантируем электроды на спинной мозг и периферическую нервную систему, после чего подбираем режимы, которые позволяют нам устранить боль. Здесь тоже есть персонализированный подход к каждому пациенту. Цель Б — транслировать сигналы, которые вызывают у человека ощущение фантомной руки».

Изобретатели установили специальные электромиографические датчики на протезы и соединили нейроинтерфейс и сам протез, что позволило им очувствить последний. Схема: датчики распознают свойство объекта, как это бы сделали сами рецепторы человека, затем передают информацию нейроинтерфейсу, а тот направляет ее в мозг. Сначала научились определять размер предмета без визуального и аудиального контакта при стимуляции периферической нервной системы.

«Дальше мы подумали, если протез может определить размеры предмета, значит, он может и понять, к примеру, твердый тот или мягкий. Как мы это определяем? Когда мы сжимаем предмет, и у нас есть легкий дожим, мы тем самым понимаем, что он мягкий» — продолжил Юрий Матвиенко.

А на последнем этапе ученые оценили когнитивную нагрузку с помощью айтрекинга. Установили камеру на глаза и заметили: когда у человека есть обратная связь (нейрофидбэк) от протеза, тогда он больше концентрируется на предмете. Исследования продолжаются.

Collagery

Масс- и медтехнологии обогащают друг друга

Не так давно AirPods получили статус устройства для слабослышащих людей, поскольку появился набор программного обеспечения, который помогает людям с нарушением слуха слышать лучше. То есть теперь AirPods можно использовать как слуховой аппарат. Получается, что изначально была придумана технология для широкого потребления, и потом специалисты поняли, что можно ее применять и ассистивно.

Другой пример. Несколько лет назад были разработаны смарт-носки для спортсменов. Они считывают данные о том, как атлет наступает на стопу (чтобы он бегал правильно), температуру ноги (чтобы не было перегревов). И в первую очередь это изобретение для бегунов, для их комфорта. Но медики, увидев технологию, начали использовать ее иначе. Эти носки выписывают людям с сахарным диабетом, и врачи следят с помощью специальных чип-сканеров за состоянием тканей: нет ли опасности воспалительных процессов, нужно ли менять лечение или в принципе реагировать экстренно

Развитие медицины пушат вызовы

Вспомним (снова) СOVID-19. Тогда одним из первых решений стал аппаратный комплекс из камер с ИИ и нейросетями Vision Labs, считывающий температуру посетителей больниц. Он использовался как система оповещения и реагировал на тех, у кого показатель явно превышал 36,6 — сразу подходила бригада, которая отправила человека на обследование. Безусловно, это спасло много жизней.

Здесь же нельзя не рассказать, про Ивана Бакаидова. Петербуржца, блогера, разработчика программного обеспечения для людей, у которых есть нарушения речи разной сложности. Иван, как никто понимающий проблему (у него диагностировано ДЦП), делает прорывные штуки для тех, кто не может общаться с миром. А как блогер он освещает новые технологии, которые приходят на помощь, когда она нужна. Например, Иван делился в соцсетях своим опытом тестирования «Алисы» после дообучения модели на понимание проблемной речи. 

Киборги заполонили всю планету, и это ок

В слове «киборг» на самом деле нет ничего страшного. Оно появилось, когда люди мечтали о покорении Марса и придумали термин «кибернетический организм». Это организм, совершенный настолько, что может жить в марсианской среде без скафандра. А помогают ему технологии, интегрированные в него.

То есть кибернетика, как наука о взаимодействии систем, здесь объединяет системы биологическую и механическую.

Поэтому киборг — это не какой-то персонаж ужастиков и фантастики. Это реальный человек, который внедрил в себя технологии. «Многие из нас используют телефон настолько часто, что он фактически чуть-чуть заменяет наш мозг — получается мы уже немного киборги. А ведь есть люди, которые используют различные ассистивные устройства: помпы, протезы — и фактически они тоже киборги» — резюмирует Кирилл Коротков, CMO Союза «Кибатлетика».

Киборги среди нас. Будущее уже здесь. Просто некоторые его не заметили.

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