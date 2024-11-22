Ученые победят смерть?! Нейропротезы можно «оживить»? Кибер-люди станут новой реальностью (но не заполонят планету)? Вот, куда ведет медицину ИИ

Фокус на ассистивные технологии

Assistive Technologies — это технологии, которые дают людям возможности, которых у них не было или которые утрачены. Допустим, человек не может ходить, но AssistiveTech (протезы, экзоскелеты) эту cпособность предоставляют.

«Сейчас ассистивные разработки помогают людям с инвалидностью жить комфортную жизнь. В будущем, причем в ближайшем, они позволят нам проживать классную старость. И, возможно, эти технологии будут развивать нас как вид» — утверждает Кирилл Коротков, CMO Союза «Кибатлетика».

AssistiveTech — это не MedTech

С рыночной точки зрения первое множество гораздо меньше второго (в которое входят аб-со-лют-но все hi-tech методы борьбы с болезнями и старостью), а потому за достижениями ассистивных разработок следить гораздо удобнее. Их, с одной стороны, меньше, с другой стороны — они заметнее.

«С философской точки зрения: MedTech стремится убить смерть, чтобы ее совсем не было. Assistive Tech так не может. Его задача в другом. AssistiveTech — это большой рыжий кот, который лежит на коленках у смерти, и она просто не может встать. Он продлевает нашу жизнь, делает ее более яркой, дает нам больше времени» — объясняет Коротков.

Ассистивные технологии компенсируют не только биомеханику, но и эмоции

В России разработано устройство «Робин», которое помогает слепым людям фактически видеть ушами. Прибор компьютерного зрения определяет предметы и людей, которые находятся перед пользователем, и говорит ему об их приближении. В перспективе: это не только практически полезное устройство для самостоятельной ориентации на местности, но и эмоционально комфортное. В программу можно загрузить лица близких людей и после предупреждения гаджетом тут же вступить в разговор. Казалось бы, маленькая деталь, но доставляет человеку большую радость, ведь он не видит это лицо.