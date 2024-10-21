Анонсировано появление «нового класса вакцин против рака»! Что это — дешевая сенсация или долгожданный прорыв? Разбираемся!

Что случилось?

«Взламываем бактерии для борьбы с раком», — текст с таким названием появился 16 октября на сайте Колумбийского университета (одного из престижнейших учебных и научных центров США). В сообщении указывалось, что ученые создали специальные бактерии, которые учат организм бороться с раковыми клетками.

Как утверждают авторы исследования, это «открывает двери перед появлением нового класса вакцин против рака». Такие препараты, если верить ученым, можно персонифицировать, исходя из потребностей конкретного пациента. Сообщается, что разработанные бактерии можно использовать «для борьбы как с первичной опухолью, так и для борьбы с метастазами», а также «для предупреждения рецидивов».

Сообщается, что работу бактерий уже успешно проверили на мышах. «В итоге [мы увидели, что] бактериальная вакцина способна контролировать или устранять рост первичных или метастатических опухолей и увеличивать выживаемость в мышиных моделях», — цитирует сайт университета одного из авторов исследования Чонвона Има.

Научная статья ученых, с описанием бактерий и их исследования на грызунах опубликована в тот же день, 16 октября, в одном из ведущих научных журналов мира Nature.