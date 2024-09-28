18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Ученые смогли обратить действие диабета первого типа

Для лечения использовались стволовые клетки. Операция помогла организму женщины самостоятельно вырабатывать инсулин в необходимом количестве и поддерживать этот уровень больше года.

shine.graphics/shutterstock

В июне 2023 года неназванной пациентке из Тяньцзиня пересадили в мышцы живота ее собственные стволовые клетки, перепрограммированные особым образом. Операция продлилась меньше получаса. Со времени проведения операции больная перестала испытывать опасные скачки уровня глюкозы в крови, показатель остается в здоровых пределах в течение 98% дня.

В разговоре с журналистами из Nature пациентка отметила, что теперь может есть сахар и наслаждается рагу. Аналогичный опыт сейчас проходит еще над двумя пациентами, и врачи сообщили об «очень позитивных» результатах, но наблюдение за ними закончится лишь в ноябре. Руководитель исследования Дэн Хункуй надеется расширить программу до 10-20 участников.

Сейчас диабет — это неинфенкционная пандемия столетия, хотя еще в прошлом веке ученые только начинали разбираться, чем его лечить. Как именно диабет повлиял на развитие биотехнологий в XX веке? Причем тут экоэтичность? И почему наш организм можно кодировать? Рассказывают эксперты.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: