Ученые смогли обратить действие диабета первого типа

В июне 2023 года неназванной пациентке из Тяньцзиня пересадили в мышцы живота ее собственные стволовые клетки, перепрограммированные особым образом. Операция продлилась меньше получаса. Со времени проведения операции больная перестала испытывать опасные скачки уровня глюкозы в крови, показатель остается в здоровых пределах в течение 98% дня.

В разговоре с журналистами из Nature пациентка отметила, что теперь может есть сахар и наслаждается рагу. Аналогичный опыт сейчас проходит еще над двумя пациентами, и врачи сообщили об «очень позитивных» результатах, но наблюдение за ними закончится лишь в ноябре. Руководитель исследования Дэн Хункуй надеется расширить программу до 10-20 участников.

Сейчас диабет — это неинфенкционная пандемия столетия, хотя еще в прошлом веке ученые только начинали разбираться, чем его лечить. Как именно диабет повлиял на развитие биотехнологий в XX веке? Причем тут экоэтичность? И почему наш организм можно кодировать? Рассказывают эксперты.