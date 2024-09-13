Врачи и пациенты жалуются на дефицит более 400 (!) лекарств, среди которых есть жизненно важные!

Февраль — март

Профессиональное сообщество «Врачи РФ» провело опрос о достаточности в распоряжении медиков лекарственных препаратов. В исследовании участвовали более 900 врачей разной специализации, и 78,5% резюмировало, что медикаментов не хватает. К дефектурным они отнесли более 400 наименований, в которые вошли:

антибиотики;

антидепрессанты;

вакцины;

гастроэнтерологические, гипотензивные, противовоспалительные и эндокринологические препараты.

гормональные препараты и оральные контрацептивы;

инсулины и лекарства для терапии сахарного диабета;

нейролептики;

противоэпилептические и противосудорожные средства;

средства для наркоза.

! При этом 74 препарата включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Минздрав дал ответ: «Риск дефектуры лекарственных препаратов может временно возникать по определенным формам или дозировкам лекарственного препарата, либо по конкретному торговому наименованию, а не по всему международному непатентованному наименованию (МНН) лекарственного препарата. Это, в свою очередь, не оказывает влияния на лечебный процесс: в таком случае производится замена на аналогичные по терапевтическому эффекту лекарственные формы, дозировки и МНН».

Также ведомство отметило, что дефектура медизделий, влияющая на оказание качественной помощи, отсутствует.

Сентябрь

Пациенты с ВИЧ начали жаловаться на сложности с получением препарата для антиретровирусной терапии — долутегравира. В России он известен под названием «Тивикай», его выпускает британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKlinе (GSK). На сайте «Перебои» (создан организацией «Пациентский контроль»), где сообщается о перебоях лекарств для терапии ВИЧ, гепатита С и туберкулеза, появились письма о том, что лекарство полностью отсутствует в региональных СПИД-центрах, которые должны выдавать его бесплатно. По данным РБК, проблемы возникли из-за того, что лекарственный аналог в марте зарегистрировала российская компания «Промомед», а это не устроило GSK: ее оригинальный препарат защищен в России патентом до 2029 года.

Комментируя ситуацию, пресс-служба Минздрава заявила, что окончательный срок поставки препарата по контрактам — 1 декабря 2024 года. Плюс предусмотрена схема перераспределения лекарств по регионам в случае, если где-то их недостаточно.

Сентябрь 2.0.

Минфин подготовил новые правила госзакупок, которые затрудняют доступ иностранных лекарств на российский рынок.

Как работает сейчас: к госзакупкам не допускаются импортные лекарства, имеющие два дженерика (аналога) в России и ЕАЭС. Это называется правилом «третий лишний».

Как предлагает Минфин: к госзакупкам не допускаются импортные лекарства, имеющие один аналог в России и ЕАЭС. Правилу уже присвоена краткая формула «второй лишний».

В потенциальном протекционистском регулировании эксперты видят много опасностей, главные из которых: появление монополии препаратов, дефицит лекарств и соответствующий рост цен на них. Но поскольку новые правила еще не введены в практику, Всероссийский союз общественных объединений пациентов обратился к Правительству с просьбой пересмотреть проект Постановления «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц».