18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Некоторые психические заболевания в России снова начнут лечить электрошоком

Электросудорожная терапия попала в перечень рекомендаций по лечению взрослых пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности».

Kateryna Kon/shutterstock

Данный метод лечения попал в список рекомендуемых Минздравом, который начнет действовать с 2025 года. Процедура может быть назначена больным с параноидным, шизоидным, диссоциальным, эмоционально неустойчивым, истерическим и тревожным расстройствами.

«Учитывая недостаточную эффективность медикаментозной терапии для лечения РЛ (расстройства личности — прим. ред.) предпринимались многочисленные попытки использования различных других биологических методов лечения, в том числе нелекарственных. Эти данные носят разрозненный характер и основаны преимущественно на отдельных клинических наблюдениях. Наибольшее число данных имеется в отношении транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и электросудорожной терапии (ЭСТ). При этом при применении ЭСТ для лечения коморбидной депрессивной симптоматики ремиссия достигается не более чем в 20% случаев», — говорится в документе.

Также в обновленный документ вошли советы по введению новых диагностических тестов, повышению роли психотерапии и корректировке медикаментозного лечения. Последнее означает сокращение перечня рекомендованных препаратов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: