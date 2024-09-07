Некоторые психические заболевания в России снова начнут лечить электрошоком

Данный метод лечения попал в список рекомендуемых Минздравом, который начнет действовать с 2025 года. Процедура может быть назначена больным с параноидным, шизоидным, диссоциальным, эмоционально неустойчивым, истерическим и тревожным расстройствами.

«Учитывая недостаточную эффективность медикаментозной терапии для лечения РЛ (расстройства личности — прим. ред.) предпринимались многочисленные попытки использования различных других биологических методов лечения, в том числе нелекарственных. Эти данные носят разрозненный характер и основаны преимущественно на отдельных клинических наблюдениях. Наибольшее число данных имеется в отношении транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и электросудорожной терапии (ЭСТ). При этом при применении ЭСТ для лечения коморбидной депрессивной симптоматики ремиссия достигается не более чем в 20% случаев», — говорится в документе.

Также в обновленный документ вошли советы по введению новых диагностических тестов, повышению роли психотерапии и корректировке медикаментозного лечения. Последнее означает сокращение перечня рекомендованных препаратов.