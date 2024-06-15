В России утвердил новые клинические рекомендации для прерывания беременности. Женщинам будут давать слушать сердцебиение эмбриона

Новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно им, аборт будет считаться небезопасной процедурой, которая может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и рака молочной железы. Врачам также рекомендовали показывать женщинам изображение эмбриона на УЗИ.

Кроме того, документ обязывает врачей направлять беременных женщин на множество анализов, в том числе коагулограмму и электрокардиограмму.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2024 года перечень лекарств строгого учета поменяется. В их число войдут, в частности, некоторые средства для медикаментозного аборта, содержащие мифепристон и мизопростол. Это значит, что приобрести их можно будет только рецепту.