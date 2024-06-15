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Здравоохранение

В России утвердил новые клинические рекомендации для прерывания беременности. Женщинам будут давать слушать сердцебиение эмбриона

Российское общество акушеров-гинекологов выпустили новые клинические рекомендации. В документе указывается, что пациенткам обязательно нужно проходить консультацию у психолога перед прерыванием беременности.

illustrissima/shutterstock

Новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно им, аборт будет считаться небезопасной процедурой, которая может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и рака молочной железы. Врачам также рекомендовали показывать женщинам изображение эмбриона на УЗИ.

Кроме того, документ обязывает врачей направлять беременных женщин на множество анализов, в том числе коагулограмму и электрокардиограмму.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2024 года перечень лекарств строгого учета поменяется. В их число войдут, в частности, некоторые средства для медикаментозного аборта, содержащие мифепристон и мизопростол. Это значит, что приобрести их можно будет только рецепту.

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