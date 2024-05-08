Компания AstraZeneca прекращает продажи вакцины против COVID-19 во всем мире (и отзывает препарат с рынка)!

Производитель признал, что у формулы Vaxzevria или «Оксфордской вакцины» (известна так же по названию исследования AZD1222 ChAdOx1 nCoV-19 и под наименованием Covishield) есть опасные для здоровья и жизни (!) побочные эффекты.
Рассказываем историю в хронологическом порядке.
2020 год
Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета Vaxzevria получает разрешение для выхода на рынок и применения против коронавирусной инфекции.
2021 год
Журнал The Lancet (одна из самых авторитетных научных платформ в мире!) публикует исследование, посвященное эффективности вакцины.
В этом же году поступает первая жалоба: у пациента, сделавшего прививку, образовался тромб, и произошло кровоизлияние в мозг, что необратимо повредило функцию органа.
Далее количество случаев с осложнениями в виде тромбоза (смертельно опасной патологии, которая может привести к инвалидности и даже смерти) увеличивается, хотя и составляет десятки на миллионы общего числа успешных вакцинаций. В некоторых европейских странах продажи вакцины приостановлены.
И тогда The Lancet публикует второе исследование (проведенное на основе жалоб), где рассматривает вопрос, является ли тромбоэмболия (отрыв тромба и блокировка им сосудов) побочным эффектом вакцины или это просто совпадение. В ресерче сделана ссылка на заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA): «польза по-прежнему перевешивает риски, несмотря на возможную связь с редкими тромбами при низком уровне тромбоцитов».
2022-2023 годы
Появляются первые сведения об исках к AstraZeneca от пострадавших из-за побочных эффектов вакцины.
2024 год
В апреле в Великобритании к фармкомпании предъявлен коллективный (51 заявитель!) иск на общую сумму возмещения за вред, причиненный здоровью, в 100 миллионов фунтов стерлингов. Производитель признает, что препарат повышает риск образования тромбов, в некоторых случаях — с одновременным понижением числа тромбоцитов.
7 мая AstraZeneca отзывает препарат с территории Европейского союза и готовится к выведению вакцины с рынка Великобритании.
«Мы сочувствуем всем, кто потерял близких или сообщил о проблемах со здоровьем. Безопасность пациентов является нашим высшим приоритетом, и регулирующие органы имеют четкие и строгие стандарты для обеспечения безопасного использования всех лекарств, включая вакцины» — говорится в официальном заявлении AstraZeneca.
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