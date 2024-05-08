Компания AstraZeneca прекращает продажи вакцины против COVID-19 во всем мире (и отзывает препарат с рынка)!

Рассказываем историю в хронологическом порядке.

2020 год

Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета Vaxzevria получает разрешение для выхода на рынок и применения против коронавирусной инфекции.

2021 год

Журнал The Lancet (одна из самых авторитетных научных платформ в мире!) публикует исследование, посвященное эффективности вакцины.

В этом же году поступает первая жалоба: у пациента, сделавшего прививку, образовался тромб, и произошло кровоизлияние в мозг, что необратимо повредило функцию органа.

Далее количество случаев с осложнениями в виде тромбоза (смертельно опасной патологии, которая может привести к инвалидности и даже смерти) увеличивается, хотя и составляет десятки на миллионы общего числа успешных вакцинаций. В некоторых европейских странах продажи вакцины приостановлены.

И тогда The Lancet публикует второе исследование (проведенное на основе жалоб), где рассматривает вопрос, является ли тромбоэмболия (отрыв тромба и блокировка им сосудов) побочным эффектом вакцины или это просто совпадение. В ресерче сделана ссылка на заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA): «польза по-прежнему перевешивает риски, несмотря на возможную связь с редкими тромбами при низком уровне тромбоцитов».

2022-2023 годы

Появляются первые сведения об исках к AstraZeneca от пострадавших из-за побочных эффектов вакцины.

2024 год

В апреле в Великобритании к фармкомпании предъявлен коллективный (51 заявитель!) иск на общую сумму возмещения за вред, причиненный здоровью, в 100 миллионов фунтов стерлингов. Производитель признает, что препарат повышает риск образования тромбов, в некоторых случаях — с одновременным понижением числа тромбоцитов.

7 мая AstraZeneca отзывает препарат с территории Европейского союза и готовится к выведению вакцины с рынка Великобритании.

«Мы сочувствуем всем, кто потерял близких или сообщил о проблемах со здоровьем. Безопасность пациентов является нашим высшим приоритетом, и регулирующие органы имеют четкие и строгие стандарты для обеспечения безопасного использования всех лекарств, включая вакцины» — говорится в официальном заявлении AstraZeneca.