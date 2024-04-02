Онлайн-консультации, гид по музею, инклюзивная выставка: Минпросвещения, Эрмитаж и «Обнаженные сердца» поддержали месяц распространения информации об аутизме!

Минпросвещения

Министерство просвещения России объявило неделю с 31 марта по 6 апреля Всероссийской неделей распространения информации об аутизме. Все эти дни на федеральных и региональных площадках будут проходить онлайн- и офлайн-мероприятия для людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и их родственников, а также педагогов, психологов. Обсуждаться будут вопросы диагностики РАС и ранней помощи детям с риском возникновения расстройства, инклюзии подростков и взрослых с диагнозом во все сферы жизни и их профессионального сопровождения. Программу и интерактивную карту регионов-участников можно найти здесь.

4 и 5 апреля пройдет Консультационный онлайн-марафон для родителей детей с аутизмом и специалистов, организованный Министерством, Московским государственным психолого-педагогическим университетом и Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Эрмитаж

Главный петербургский музей представил разработанный совместно с Центром реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» специальный путеводитель для взрослых и детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными особенностями, а также их семей. В него входят два маршрута по Главному музейному комплексу —со стороны Иорданской лестницы и Шуваловского проезда и Манежа Малого Эрмитажа — с подробным описанием помещений музея, характеристиками их сенсорной нагрузки (в том числе с предупреждением о том, в каком зале освещение может доставить человеку с РАС дискомфорт!). А еще в гид включены полезные советы: как подготовиться к визиту в музей, какой день выбрать с учетом числа посетителей, в каких помещениях быть особенно внимательным к себе и ребенку, где устроить кофе-брейк или просто отдохнуть!

Фонд «Обнаженные сердца»

Благотворительная организация, созданная Натальей Водяновой, занимается инклюзией и поддержкой людей с особенностями развития. Ко Дню распространения информации об аутизме фонд создал специальный лендинг «Аутизм: узнаю об этом больше», опубликовал социальный ролик, антистигматизирующий диагноз, и открыл фотовыставку, героями которой стали малыши, школьники и взрослые люди с аутизмом (посетить ее можно, придя в московской Воронцовский парк). Чтобы каждый увидел, что люди с РАС такие же, как и все — просто иногда им нужна особенная помощь и поддержка.