Фонд «Антон тут рядом» опубликовал призыв остановить принятие устаревших клинических рекомендаций по аутизму!

Клинические рекомендации — это обязательные (!) для врачей документы, которые содержат информацию по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации, в том числе протоколы лечения пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий по оказанию медицинской помощи.

Степан Краснощеков, врач-психиатр, лектор «Антон тут рядом» прокомментировал предложенные изменения клинических рекомендаций по РАС в своем отзыве. А особое внимание команда фонда обратила на следующие пункты (приводим с пояснениями Степана):

«Аутизм гипердиагностирован»

Распространенность аутизма по данным Всемирной организации здравоохранения составляет по всему миру 1 к 100, и этот показатель не менялся с 2013 года.

«Поведенческие программы ABA в ряде случаев не просто бесполезны, но и вредны»

Ссылок на исследования, подтверждающие эти слова, рекомендации не содержат. Между тем, АВА — это один из методов терапии, как и любое другое психо- или фармакотерапевтическое вмешательство.

«Альтернативная коммуникация PECS неэффективна»

Хотя по данным мета-анализа этот метод развивает навыки общения и снижает нежелательное поведение.

«Детям с расстройствами аутистического спектра с 2 лет с целью коррекции агрессии рекомендуется галоперидол»

При этом группа разработчиков отмечает, что у галоперидола нет побочных эффектов, но ссылается на исследование, где перечислены такие последствия приема лекарства, как констипация, ночной энурез, притупление аффекта, ригидность, нарушения сна, увеличение аппетита, инфекция верхних дыхательных путей.

Как отметил Краснощеков, новые клинические рекомендации в ключевых аспектах вступают в противоречие с международными гайдлайнами по РАС. Поскольку, будучи принятыми, они лягут в основу действий всех медиков, содержащаяся в них некорректная информация поставит под угрозу жизнь и здоровье детей и взрослых с аутизмом.

Однако пока идут общественные обсуждения проекта, принятие рекомендаций можно остановить. 29 марта обсуждения будут закрыты, но пока каждый неравнодушный врач, психолог, педагог, родитель ребенка с РАС и взрослый с аутизмом может оставить свой комментарий, написать экспертное мнение, поделиться опытом жизни с РАС в форме обратной связи.