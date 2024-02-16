Нейросеть Сбера и Центра Алмазова GigaChat сдала экзамен на врача!

После полугода обучения по 42 Гб профильной информации (методическим материалам для обучения студентов-медиков, монографиям, научным статьям и обезличенным медицинским данным) большая языковая модель GigaChat (совместный проект Сбера и Центра Алмазова) сдала экзамен по «Лечебному делу». Это испытание проходят студенты шестого курса, чтобы получить квалификацию «врач-лечебник».

Программа аттестации не отличалась от человеческой. Сначала нейросеть выступила на устно, решив три задачи по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. Каждый кейс представлял собой клиническую ситуацию и нужно было, в частности, дать предполагаемый диагноз, составить план лечения и назначить дополнительные обследования. По мнению члена комиссии, завкафедрой факультетской хирургии с клиникой НМИЦ им. В. А. Алмазова Ивана Данилова ответ по хирургии был самым сильным.

Затем GigaChat прошла тестирование из 100 вопросов и набрала 82% при пороге 70%.

Как рассказал Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, над проектом работают несколько сотен научных сотрудников и преподавателей, а также активно помогают ординаторы и студенты. Результатами ученые довольны, но, разумеется, обучение модели продолжиться.

В Сбере отметили, что в перспективе ИИ может стать отличным помощником для врачей и пациентов и ключевым элементом развития человекоцентричной (максимально персонализированной и направленной не только на лечение, но и на профилактику болезней и увеличение продолжительности жизни!) системы оказания медицинской помощи.