На Всемирном экономическом форуме обсудят новую «болезнь Х» — она может превзойти COVID-19 по смертности в 20 раз!

Болезнь X — название гипотетической неизвестной угрозы, против которой разрабатываются контрмеры, включая тесты и вакцины. Сессия «Подготовка к болезни X» пройдет 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Спикерами выступят гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Plc. (компании, создавшей одну из вакцин против COVID-19) Мишель Демаре и ряд других экспертов, которые обсудят «какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам».

Разработка методов противодействия следующей эпидемии — одно из приоритетных направлений работы ВОЗ. В ноябре 2022 года Организация созвала более 300 исследователей для изучения самых опасных из существующих и потенциальных болезней и поиска способов борьбы с ними.

Сегодня в список «факторов угрозы» входят COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, болезни, вызванные вирусом Эбола и вирусом Марбург, лихорадка Ласса, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), Нипах и генипавирусные заболевания, лихорадка Рифт-Валли, Зика и болезнь X.

Доктор Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, считает, что такая стратегия на опережение «имеет важное значение для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии» и «без значительных инвестиций в НИОКР до пандемии COVID-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки».

Однако эта оценка не является однозначной. По мнению Роспотребнадзора, широкое освещение сессии и само ее появление в повестке Форума обусловлено по большей части экономическими причинами:

«Финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям».

При этом, отметили в ведомстве, в сессии не участвуют мировые эксперты-эпидемиологи, которые занимаются оценкой рисков вспышек новых болезней, ищут способы их предотвратить и устранить.