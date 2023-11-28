Вредные привычки-«убийцы» и чем они опасны — объясняет судмеэдэксперт

Работая с телами людей и изучая травмы и заболевания, вызванные нездоровым образом жизни, судмедэксперт Алексей Решетун собрал множество примеров печального потенциала перерывов на курения, винных ужинов, стратегически опасного фольклорного мышления на «авось» и поместил их в книгу «Как не умереть молодым». Читаем и переходим в ЗОЖ раз и навсегда!
Время развеять дым
Способна ли одна сигарета убить человека? Да. Судмедэксперт припоминает открытки советских времен, призывавшие не курить в постели. К этому предостережению и в наши дни следует относиться серьезно Для того чтобы человек умер от отравления угарным газом, не нужен большой пожар: достаточно, например, чтобы сгорел участок дивана размерами около 30×30 см. Каркас, обивка и подушки в современной мебели содержат химические вещества, которые при сгорании выделяют токсичный дым. Пара вдохов приводит к потере сознания, что исключает возможность самостоятельного спасения. Большинство таких смертей связано с употреблением алкоголя, но об этом мы расскажем позднее.
Если возгорание и пожар — явления внезапные, то последствия, которые табак вызывает в организме, наступают медленно и предотвратимы на раннем этапе. Алексей приводит в пример заболевания сердечно-сосудистой системы. Доказано влияние курения на возникновение атеросклероза вследствии хронической гипоксемии — пониженное содержание кислорода в крови. Играют роль и другие факторы — повышенная масса тела, пол (мужчины атеросклерозом болеют чаще), нарушение обмена веществ. Но все-таки курение входит в пятерку главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире.
Один из факторов связан с технологическим процессом производства сигарет. Сейчас это не просто высушенные табачные листья, которые завернуты папиросную бумагу, а высокотехнологичное изделие: чтобы сигареты дольше хранились без потери вкуса, бумага и табак пропитываются специальными жидкостями, которые остаются в табачном дыме помимо продуктов сгорания табака и смол.
Медицине известно, что курение — основная причина рака легких, хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхит, обструктивная болезнь легких. Никотин увеличивает риск развития атеросклероза, канцерогенные вещества в дыме вызывают повреждения ДНК. Курение ослабляет иммунитет, делая организм уязвимее к инфекциям. А также снижает содержание коллагена в коже, что приводит к преждевременному старению.
Положиться на авось
Целую главу Алексей Решетун посвятил слепой вере в удачу, которая свойственна, по наблюдениям судмедэксперта, большинству людей. «На авось можно поесть незнакомых грибов, перебежать пути перед поездом, нырнуть там, где нырять нельзя, и сделать еще много глупостей», — пишет специалист.
Особенно часто «авось пронесет» проявляется при несоблюдении правил дорожного движения — и становится причиной смерти пешеходов и водителей. Как объясняет Решетун, экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях отличается от прочих ее видов тем, что в постановлении о ее назначении, как правило, подробно расписаны обстоятельства случившегося, так что судмедэксперт в курсе того, что произошло.
Вот, что часто приводит к летальному исходу:
- переход на красный свет, ведь «дорога была пустая»;
- перебегание дороги в неположенном месте детьми, бабушками и пьяными, а также взрослыми, убежденными, что они все контролируют;
- превышение скорости, даже незначительное;
- непристегнутые ремни безопасности;
- обгоны с правой стороны, на поворотах.
Извечный авось проявляется и в необычных ситуациях — при медосмотре. Казалось бы, люди приходят на обследование, чтобы убедиться, что здоровы. Но нередко пациенты покупают медицинские заключения, чтобы, например, устроиться на работу. Или же врачи на автомате заполняют необходимые документы и проводят формальный осмотр.
«К сожалению, авось силен, и эпидемия авося гораздо опаснее, чем любая другая эпидемия. Давайте же будем больше думать головой и не надеяться на стечение обстоятельств», — призывает автор книги «Как не умереть молодым».
На дне стакана
К сожалению любителей вина, пива и крепких напитков, безопасных, а тем более полезных доз алкоголя не существует. Выпивка в любом количестве, даже те самые «пять капель», наносит цитотоксическое воздействие на организм.
Все наверняка слышали, что красное вино укрепляет стенки сосудов и способствует профилактике атеросклероза, коньяк полезен для сердца, а водка с перцем — прекрасное лекарство от любых простудных заболеваний. Эти утверждения не имеют научного обоснования.
Не имеет принципиального значения, что человек употребляет: входящий в состав любых алкогольных напитков этиловый спирт оказывает губительное воздействие на здоровье, нивелируя полезные свойства, танинов, дубильных веществ и антиоксидантов, которые содержатся в красном вине или коньяке. «С таким же успехом можно, например, добавить витаминку в средство для прочистки канализационных труб и утверждать, что это средство полезно для здоровья ввиду того, что в нем есть витамины», — объясняет Решетун.
Алкоголь является одним из факторов развития атеросклероза. Спирт негативно влияет на почки, поджелудочную железу, половые органы, печень. Важно знать, что алкоголь не действует выборочно: это универсальный яд, и действует он на всех фронтах одновременно. То, что дорогие напитки якобы полезнее дешёвых или изготовленных кустарным способом — тоже опасный миф, хотя в низкокачественных алкогольных напитках действительно могут содержаться вещества, которые дополнительно вредят организму.
По наблюдениям специалиста, люди пьют алкоголь по нескольким причинам: снимают стресс, справляются с эмоциями (скукой, тревогой, одиночеством), стремятся почувствовать себя хорошо. В краткосрочной перспективе алкоголь и правда способен облегчить самочувствие, снять напряжение, снизить интенсивность негативных эмоций, помочь повеселиться или наладить социальные контакты. Но в долгосрочной перспективе он делает только хуже, поскольку является мощным депрессантом и вкупе с другими факторами, например, состоянием аффекта, может вызывать нарушения психики. Употребление алкоголя ухудшает эмоциональное состояние, нарушает когнитивные функции, провоцирует повышенную беспричинную тревогу и панические атаки, развитие фобий и депрессии.
Пересмотреть свое отношение к алкоголю и справиться с влечением к нему может быть сложно. Отчасти это связано, по мнению Алексея Решетуна, с огромным влиянием алкогольного лобби во всем мире. «Если вы зададитесь целью поискать информацию о вредном влиянии алкоголя, то найдете массу статей о том, что алкоголь, конечно, вреден, но... — и дальше начинается песня про "малые дозы", "качественные напитки", "профилактику атеросклероза" и прочий бред сивой кобылы», — пишет автор. Конечно, чтобы изменить текущую ситуацию, важна заинтересованность государства. Но человек может при желании сам глубже разобраться в теме влияния алкоголя на организм, избавиться от стереотипов и вредных заблуждений и принять осознанное решение, опираясь на полученные факты. А также обратиться за помощью к специалистам, чтобы справиться с зависимостью.
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