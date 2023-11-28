Вредные привычки-«убийцы» и чем они опасны — объясняет судмеэдэксперт

Время развеять дым

Способна ли одна сигарета убить человека? Да. Судмедэксперт припоминает открытки советских времен, призывавшие не курить в постели. К этому предостережению и в наши дни следует относиться серьезно Для того чтобы человек умер от отравления угарным газом, не нужен большой пожар: достаточно, например, чтобы сгорел участок дивана размерами около 30×30 см. Каркас, обивка и подушки в современной мебели содержат химические вещества, которые при сгорании выделяют токсичный дым. Пара вдохов приводит к потере сознания, что исключает возможность самостоятельного спасения. Большинство таких смертей связано с употреблением алкоголя, но об этом мы расскажем позднее.

Если возгорание и пожар — явления внезапные, то последствия, которые табак вызывает в организме, наступают медленно и предотвратимы на раннем этапе. Алексей приводит в пример заболевания сердечно-сосудистой системы. Доказано влияние курения на возникновение атеросклероза вследствии хронической гипоксемии — пониженное содержание кислорода в крови. Играют роль и другие факторы — повышенная масса тела, пол (мужчины атеросклерозом болеют чаще), нарушение обмена веществ. Но все-таки курение входит в пятерку главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире.

Один из факторов связан с технологическим процессом производства сигарет. Сейчас это не просто высушенные табачные листья, которые завернуты папиросную бумагу, а высокотехнологичное изделие: чтобы сигареты дольше хранились без потери вкуса, бумага и табак пропитываются специальными жидкостями, которые остаются в табачном дыме помимо продуктов сгорания табака и смол.

Огромную роль курение табака играет в возникновении заболеваний дыхательной системы, и речь не только о легких. Дыхательная система начинается с рото- и носоглотки, которые первыми сталкиваются с горячим табачным дымом, и клетки их слизистой оболочки погибают или становятся дефектными. Поэтому злокачественные новообразования на губе, щеке, языке, слизистой придаточных пазух носа, гортани — явления нередкие у курильщиков. Кроме того, даже одна выкуренная сигарета вызывает длительный спазм периферических сосудов, который сохраняется на протяжении часа. Если человек курит одну сигарету за другой, сосуды постоянно остаются в спазмированном состоянии, а курильщик испытывает холод в конечностях.

Медицине известно, что курение — основная причина рака легких, хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхит, обструктивная болезнь легких. Никотин увеличивает риск развития атеросклероза, канцерогенные вещества в дыме вызывают повреждения ДНК. Курение ослабляет иммунитет, делая организм уязвимее к инфекциям. А также снижает содержание коллагена в коже, что приводит к преждевременному старению.