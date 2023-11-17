Люди разучились общаться? ВОЗ создает Комиссию по борьбе с одиночеством

После того, как пандемия COVID-19 вынудила почти весь мир запереться дома и перейти на «удаленку», уровень одиночества и отдаленности людей друг от друга вырос до масштабов мировой проблемы. Вот какими цифрами (которые, по ее мнению, скорее всего, занижены) Всемирная организация здравоохранения оперирует сейчас:

Каждый четвертый пожилой человек в мире переживает оторванность от общения;

От 5 до 15% подростков испытывают одиночество.

Это достаточно убедительно иллюстрирует тот факт, что недостаток коммуникации не свойственен одному определенному возрасту или социальной группе, а становится риском для всех и каждого. Кстати, именно изолированность, отсутствие поддержки и ощущение оторванности от коллектива у представителей трудоспособного населения негативно сказывается на состоянии экономики: ухудшает результаты обучения студентов и школьников (даже вынуждает их к отчислению), снижает удовлетворенность работой и производительность труда.

Кроме того, одиночество существенно и неблагоприятно сказывается на здоровье. По данным ВОЗ отсутствие социальных связей увеличивает риск ранней смерти так же, как курение, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физической активности, ожирение и загрязнение воздуха. А социальная изоляция, повышающая риск тревожности и депрессивных проявлений, увеличивает и вероятность болезней сердечно-сосудистой системы на 30%!

«Люди без достаточно прочных социальных связей подвергаются более высокому риску инсульта, тревоги, деменции, депрессии, самоубийства и многого другого», — директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Комиссия ВОЗ по укреплению социальных связей по предварительной информации будет работать 3 года и определит глобальную повестку в сфере выстраивания международной, региональной и личной коммуникации. Эксперты предложат решения для повышения осведомленности о необходимости общения, налаживания сотрудничества, поиска научно обоснованных решений для профилактики и борьбы с одиночеством и его последствиями (в том числе экономическими). Первый отчет будет опубликован через 1,5 года.