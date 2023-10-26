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Российские ученые разработали первый в мире препарат против аутоиммунного воспаления позвоночника и суставов (болезни Бехтерева)!

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Команда исследователей биотехнологической компании BIOCAD и РНИМУ им. Н. И. Пирогова создала препарат против аксиального спондилоартрита. Это сложнейшее аутоиммунное заболевание, которое приводит к развитию болевого синдрома, ограничению подвижности и даже к инвалидности. Первое в своем классе (first-in-class) лекарство BCD-180 прицельно уничтожает только патогенные клетки, не затрагивая здоровые структуры организма. Уникальный принцип действия описан в статье, опубликованной в одном из самых авторитетных научных журналов в мире — Nature!

Ученые открыли способ подавления активности одного из главных двигателей аутоиммунных заболеваний — аутореактивных Т-клеток, разрушающих здоровые ткани. Решением стала формула моноклонального антитела BCD-180, которое вызывает защитный ответ организма на действие ключевого компонента болезни Бехтерева — TRBV9 Т-клеточного рецептора. Инновационность препарата — в его прицельном действии, устраняющем патогенез, но не подавляющем иммунитет человека.

BCD-180 или сенипрутуг (это международное непатентованное наименование, рекомендованное ВОЗ) не только уничтожает болезнетворные клетки, но и блокирует болевой синдром, и улучшает функциональное состояние организма даже при отмене антицитокиновых препаратов, которые сейчас используются для терапии тяжелых аутоиммунных патологий. Более того, уже зафиксирован (и отражен в статье в Nature!) первый клинический случай остановки заболевания на длительный срок с уменьшением структурных изменений суставов!

Ученые отметили, что в будущем принцип целенаправленного (таргетного) воздействия препарата может положить начало разработке нового поколения препаратов против других аутоиммунных заболеваний, в том числе против псориатического и ювенильного идиопатического артритов, острого неинфекционного увеита и даже болезни Крона.

BCD-180 уже успешно прошел доклинические исследования и первые две фазы клинических исследований. Теперь Минздрав разрешил разработчикам приступить к проведению III фазы. Ученые оценят эффективность и безопасность фиксируемой дозы лекарства. Испытания организованы на базе специализированных центров в Российской Федерации и Республике Беларусь и предположительно закончатся в 2030 году.

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