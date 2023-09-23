РПЦ предложила снизить разрешенный порог прерывания беременности до восьми недель

В качестве примера, священнослужитель приводит опыт Германии. Он также полагает, что прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках и установление государственного контроля в этой сфере приведет к резкому снижению числа абортов. «На первом этапе, убрав частные клиники, мы получим действительно реальную картину [с абортами] и инструмент для дальнейшей деятельности. Мы получим контроль за медикаментозными абортами и отсутствие бесконтрольного потребления препаратов для химических абортов. Второй этап - мы сужаем коридор в государственных клиниках за счет таких организационных мер, как снижение допустимого срока аборта. У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии - до восьми недель», — сказал Лукьянов.

«Необходима комплексная работа в следующих направлениях: изменение законодательного регулирования порядка прерывания беременности, работа с общественным мнением, разработка и реализация комплексных мер поддержки семьи», — добавил глава патриаршей комиссии.

В июле стало известно, что Минздрав намерен ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Сделать это планируют до конца года.