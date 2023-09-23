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Здравоохранение

РПЦ предложила снизить разрешенный порог прерывания беременности до восьми недель

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По словам председателя комиссии священников Федора Лукьянова, при снижении до восьми недель разрешенного срока аборта получается «примерно 60% спасенных жизней», поскольку основное количество женщин приходят делать аборт на девятой неделе" беременности. Об этом сообщает ТАСС.

STEKLO/shutterstock

В качестве примера, священнослужитель приводит опыт Германии. Он также полагает, что прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках и установление государственного контроля в этой сфере приведет к резкому снижению числа абортов. «На первом этапе, убрав частные клиники, мы получим действительно реальную картину [с абортами] и инструмент для дальнейшей деятельности. Мы получим контроль за медикаментозными абортами и отсутствие бесконтрольного потребления препаратов для химических абортов. Второй этап - мы сужаем коридор в государственных клиниках за счет таких организационных мер, как снижение допустимого срока аборта. У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии - до восьми недель», — сказал Лукьянов.

«Необходима комплексная работа в следующих направлениях: изменение законодательного регулирования порядка прерывания беременности, работа с общественным мнением, разработка и реализация комплексных мер поддержки семьи», — добавил глава патриаршей комиссии.

В июле стало известно, что Минздрав намерен ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Сделать это планируют до конца года.

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