В Смольном рассказали, что Петербургу может не хватить лекарств для ВИЧ-инфицированных

«В связи с угрозой необеспечения антиретровирусной терапии части пациентов из-за недопоставки препаратов федеральным центром в настоящее время изыскиваются средства для закупки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга семи позиций антиретровирусных лекарственных препаратов на сумму 459 млн рублей», — отмечается в сообщении комитета по здравоохранению.



Для того, чтобы закупить необходимые препараты понадобится около полумиллиарда рублей. На 1 июля антиретровирусную терапию от государства получали 29 309 ВИЧ-инфицированных петербуржцев. На данный момент все они обеспечены лекарствами.



В конце прошлого года в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения ВИЧ - каботегравир. Он будет применяться в сочетании с другим средством - рилпивирином.