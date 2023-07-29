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Здравоохранение

В Смольном рассказали, что Петербургу может не хватить лекарств для ВИЧ-инфицированных

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В городе может начаться дефицит медикаментов из-за того, что федеральный центр недопоставил их городу. Для дополнительной закупки придется потратить около полумиллиарда рублей.

PENpics Studio/shutterstock

«В связи с угрозой необеспечения антиретровирусной терапии части пациентов из-за недопоставки препаратов федеральным центром в настоящее время изыскиваются средства для закупки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга семи позиций антиретровирусных лекарственных препаратов на сумму 459 млн рублей», — отмечается в сообщении комитета по здравоохранению.

Для того, чтобы закупить необходимые препараты понадобится около полумиллиарда рублей. На 1 июля антиретровирусную терапию от государства получали 29 309 ВИЧ-инфицированных петербуржцев. На данный момент все они обеспечены лекарствами.

В конце прошлого года в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения ВИЧ - каботегравир. Он будет применяться в сочетании с другим средством - рилпивирином.

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