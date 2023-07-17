В России усилили контроль за прибывающими из Египта рейсами. В стране выявлены случаи неизвестного заболевания

В целях предотвращения распространения заболевания, природа которого еще уточняется, Росфотребнадзор усилен санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта — в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», которая позволяет проводить оценку рисков завоза инфекционных болезней на каждый рейс, а также оказать методическую помощь при возникновении угроз эпидемиологического характера.

«В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности — носить одежду максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — засетчивать окна и двери», — советуют специалисты тем туристам, которые планируют свой отдых в Египте. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.