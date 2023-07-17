18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В России усилили контроль за прибывающими из Египта рейсами. В стране выявлены случаи неизвестного заболевания

Поделиться:

Его симптомы схожи с лихорадкой денге, которую переносят на себе комары Aedes aegypti — высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. Первые случаи неизвестного заболевания зафиксированы в провинции Кена в 600 километрах к югу от Каира.

Mikhnyuk Galina / Shutterstock

В целях предотвращения распространения заболевания, природа которого еще уточняется, Росфотребнадзор усилен санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта — в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», которая позволяет проводить оценку рисков завоза инфекционных болезней на каждый рейс, а также оказать методическую помощь при возникновении угроз эпидемиологического характера.

«В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности — носить одежду максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — засетчивать окна и двери», — советуют специалисты тем туристам, которые планируют свой отдых в Египте. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: