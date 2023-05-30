Скончался немецкий исследователь рака и лауреат Нобелевской премии Харальд цур Хаузен

Харальд цур Хаузен родился в 1936 году в Германии. Изучал медицину в университетах Бонна, Гамбурга и Дюсслельдорфа, где в 1960 году получил степень доктора медицины, после чего стал фельдшером. В середине 1960-зх переехал в Филадельфию, где вначале работал в Лаборатории вирусологии знаменитой Детской больницы, затем преподавал в Пенсильванском университете. В 1969 году вернулся в Германию и стал профессором в Вюрцбургском университете, позже работал в университете Эрлангена — Нюрнберга, Фрайбургском университете. С 1983 по 2003 год возглавлял Германский центр исследования рака в Гейдельберге.

Хаузен разделил Нобелевскую премию по медицине 2008 года с Люком Монтанье и Франсуазой Барре-Синусси — первооткрывателями вируса иммунодефицита человека. Премия была вручена Хаущену за открытие того, что вирусы папилломы человека вызывают рак шейки матки, Монтанье и Барре-Синусси — за открытие вируса HI, вызывающего СПИД.

«С его кончиной мы теряем выдающегося ученого, совершившего прорыв в области онкогематологии. Не будет преувеличением сказать, что Харальд цур Хаузен открыл совершенно новое измерение в профилактике рака», — приводит ТАСС сообщение немецкого Центра по исследованию рака (DKFZ), который Хаузен возглавлял в течение 20 лет.