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Здравоохранение

В Португалии одобрили закон о праве на эвтаназию. Это 8-ая страна в мире с подобной практикой

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RTP Notícias сообщили, что парламент Португалии разрешил врачам помогать людям с быстрым и безболезненным уходом из жизни. Через несколько дней на сайте президента появилось заявление, что он подписал новый закон (хотя у него были и другие варианты!). Теперь акт вступил в силу.

Эвтаназия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — медицинская практика прекращения врачом жизни неизлечимо больного и невыносимо страдающего пациента. Выделяют активную эвтаназию (проведения медиком действий, которые быстро и безболезненно лишают человека жизни) и пассивную эвтаназию (остановку врачом поддерживающей терапии).

Согласно закону, обращаться за такой медпомощью могут пациенты:

  1. Граждане Португалии;
  2. В возрасте 18 лет и старше;
  3. Если они «неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания»;
  4. И при этом не страдают психическими заболеваниями.

! На иностранных медицинских туристов действие акта не распространяется.

В прошлом президент Марселу Ребелу де Соуза отклонял законопроекты из-за их «неясной и неточной формулировки», борьба за принятие закона длилась несколько лет. Впоследствии он заявил, что термины для описания неизлечимых состояний, остаются спорными и требуют уточнения. В обновленной редакции говорится, что эвтаназия теперь разрешена исключительно в ситуациях, когда «медицинская помощь при самоубийстве (предоставление пациенту препаратов, лишающих жизни, для самостоятельного введения — Прим. ред.) невозможна из-за физического бессилия пациента».

Сейчас президент мог наложить на новый акт вето или отправить его на рассмотрение в Конституционный суд (на что очень надеялись противники эвтаназии, которые представляют внушительный пласт населения католической страны!). Это было вероятно, учитывая, что ранее Ребелу де Соуза направил законотворцам запрос о дополнении закона правилами оценки состояния пациента, как физически неспособного к самостоятельному, ассистируемому врачом уходу из жизни, но эти уточнения так и не внесли. 

Тем не менее, президент закон подписал, и Португалия стала пятой страной в Европе (после Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании) и восьмой в мире (после европейских стран, Канады, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии), которая декриминализовала активную эвтаназию.

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