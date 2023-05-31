В Португалии одобрили закон о праве на эвтаназию. Это 8-ая страна в мире с подобной практикой

Эвтаназия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — медицинская практика прекращения врачом жизни неизлечимо больного и невыносимо страдающего пациента. Выделяют активную эвтаназию (проведения медиком действий, которые быстро и безболезненно лишают человека жизни) и пассивную эвтаназию (остановку врачом поддерживающей терапии).

Согласно закону, обращаться за такой медпомощью могут пациенты:

Граждане Португалии; В возрасте 18 лет и старше; Если они «неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания»; И при этом не страдают психическими заболеваниями.

! На иностранных медицинских туристов действие акта не распространяется.

В прошлом президент Марселу Ребелу де Соуза отклонял законопроекты из-за их «неясной и неточной формулировки», борьба за принятие закона длилась несколько лет. Впоследствии он заявил, что термины для описания неизлечимых состояний, остаются спорными и требуют уточнения. В обновленной редакции говорится, что эвтаназия теперь разрешена исключительно в ситуациях, когда «медицинская помощь при самоубийстве (предоставление пациенту препаратов, лишающих жизни, для самостоятельного введения — Прим. ред.) невозможна из-за физического бессилия пациента».

Сейчас президент мог наложить на новый акт вето или отправить его на рассмотрение в Конституционный суд (на что очень надеялись противники эвтаназии, которые представляют внушительный пласт населения католической страны!). Это было вероятно, учитывая, что ранее Ребелу де Соуза направил законотворцам запрос о дополнении закона правилами оценки состояния пациента, как физически неспособного к самостоятельному, ассистируемому врачом уходу из жизни, но эти уточнения так и не внесли.

Тем не менее, президент закон подписал, и Португалия стала пятой страной в Европе (после Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании) и восьмой в мире (после европейских стран, Канады, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии), которая декриминализовала активную эвтаназию.