Минздрав разработал «речевые модули» для общения с пациентками, которые хотят сделать аборт

Фраза, с которой Минздрав предлагает приступить к разговору, звучит так: «Беременность — это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины. И испытывать сомнение, страх, волнение — это нормально. Расскажите, почему Вы боитесь и сомневаетесь? Я постараюсь Вам помочь». Рассказывать о последствиях аборта для физического и психического здоровья рекомендуется этими словами: «Каждое прерывание беременности — это вред для Вашего здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем».

Если беременность хочет прервать несовершеннолетняя девушка, которая считает, что ребенок станет препятствием для получения образования, выстраивания карьеры, то врачу предлагается сказать: «Ребенок не станет помехой в учебе или карьере, посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили ребенка рано, и это не помешало их карьере». А если она думает, что слишком молода для роли матери, то предлагается ответить ей так: «Быть молодой мамой — это здорово!».

Пациенткам старше 18, у которых уже есть дети, предлагается напомнить о льготах и выплатах для многодетных семей. Одиноким женщинам следует, согласно рекомендациям, заметить, что «Наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни. Мужчин с серьезными намерениями не спугнет наличие ребенка». Если же врач консультирует женщину старше 35 лет, которая беспокоится, что она может родить больного ребенка, нужно проинформировать ее о том, что в России проводится (и хорошо развита) процедура пренатальной диагностики, которая позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений развития плода.

Кроме этого, в документе перечислены модули, которых врач должен избегать, а именно:

«Будете сохранять беременность?»

«Будете рожать?»

«Вы поступаете неправильно».

Если женщина решает сохранить беременность, то акушер-гинеколог может сказать: «Я очень рада за Вас. Это правильное решение».