Новость-шок! Главный фтизиатр Москвы развенчала миф о Манту № 1

В беседе с РИА Новости врач отметила, что туберкулиновая проба (та самая Манту) совсем не боится воды: попадет ли на нее капля влаги, или же вы нырнете с головой в океан — все будет в порядке.

«Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет».

Также специалист успокоила всех, кто переживает, что Манту вызывает побочные реакции. Как оказалось — этот тест совершенно безвреден для человека. А если процедуру нужно отложить по определенным причинам (например, в связи с текущим острым воспалительным процессом в организме) — об этом скажут врачи на предварительном осмотре.

«Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере».