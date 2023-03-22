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Здравоохранение

Новость-шок! Главный фтизиатр Москвы развенчала миф о Манту № 1

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Кажется, всю жизнь нас обманывали: «Не мочи Манту!». По словам главного внештатного специалиста-фтизиатра Департамента здравоохранения Москвы Елены Богородской, самое главное — не чесать и не тереть Манту. А вот с посещения бассейна (ура-ура) запрет снимается!

В беседе с РИА Новости врач отметила, что туберкулиновая проба (та самая Манту) совсем не боится воды: попадет ли на нее капля влаги, или же вы нырнете с головой в океан — все будет в порядке.

«Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет».

Также специалист успокоила всех, кто переживает, что Манту вызывает побочные реакции. Как оказалось — этот тест совершенно безвреден для человека. А если процедуру нужно отложить по определенным причинам (например, в связи с текущим острым воспалительным процессом в организме) — об этом скажут врачи на предварительном осмотре.

«Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере».

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