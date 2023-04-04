Почему онкобольным можно (и нужно!) думать о рождении детей — объясняет врач-репродуктолог

Стать родителем до, во время или сразу после лечения рака? Да, жизнь продолжается! Но действовать онкопациентам при этом следует грамотно, быстро и слажено. Когда и к каким врачам обращаться, какое лечение может быть назначено мужчинам и женщинам — нам рассказала Екатерина Алексеевна Барашкова, акушер-гинеколог-репродуктолог и специалист по онкофертильности клиники «Скайферт».
Что такое онкофертильность?
Это комплексная сфера медицины (как науки, так и практики), объединяющая в себе знания о лечении рака и проблем бесплодия. Ее целью является успешный поиск способов сохранения возможности стать родителями у пациентов, которым поставлен онкологический диагноз. В программу медицинской помощи входит непосредственно лечение репродуктивной функции, гормональный контроль, комплексная контрацепция, планирование семьи и применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИИ, ИКСИ, донорства половых клеток и эмбрионов, суррогатного материнства).
Как рождение детей при онкологии стало в принципе возможно?
XXI век, медицина не стоит на месте. Благодаря современным технологиям значительно повысилось качество диагностики, и увеличилась вероятность выявления онкологических заболеваний на ранних этапах.
Конечно, полностью избежать последствий онкологии невозможно. Любой вид лечения, будь то химиотерапия или лучевая терапия, обратимо или необратимо повреждает ткани затрагиваемых им органов и биологический материал. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу (точнее, к врачам) и согласовать как план лечения онкологического заболевания, так и план сохранения качественной репродуктивной функции.
К каким врачам нужно обращаться?
В первую очередь — к врачу-онкологу, который будет заниматься лечением ракового заболевания.
Если пациент планирует или по возрасту может планировать семью — обязательна консультация врача-репродуктолога, который специализируется на онкофертильности. Причем обратиться к таком врачу нужно как можно скорее, а лучше сразу после постановки диагноза «рак».
Каким бы радикальным ни было лечение, назначенное онкологом, — это не значит, что визит к репродуктологу отменяется. Наоборот, именно он подскажет, какие медицинские способы стать родителем сохраняют свою актуальность для конкретного пациента. Например, удаление половых органов (яичников, тестикул) не исключает возможность предварительного получения, заморозки и хранения яйцеклеток и сперматозоидов для лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.
Важно отметить, что медицинские манипуляции по сохранению репродуктивной функции (в частности, подготовка организма и забор биологического материала) происходят до начала (!) лечения онкозаболевания. Это обстоятельство еще раз подчеркивает, что онколог и репродуктолог должны работать вместе и знать о планах друг друга.
На что смотрят врачи, назначая лечение?
Репродуктолог и онколог работают и назначают лечение вместе, планируя его так, чтобы по возможности помочь пациенту справиться со всеми проблемами. Поэтому они оба учитывают:
- Возраст пациента;
- Вид и характер онкологической патологии (стадию и распространение заболевания);
- Общее состояние здоровья организма и наличие соматических заболеваний;
- Содержание программы лечения онкологии и ее совместимость с программой сохранения фертильности (например, на некоторых стадиях онкологии показано срочно прохождение химиотерапии, а потому и репродуктивный вопрос должен решаться очень быстро);
- Для женщин — состояние овариального резерва (яйцеклеток, которые могут участвовать в процессе оплодотворения).
Почему снижается фертильность при онкологии у женщин и как ее сохранить?
Использование при лечении онкологии методов химиотерапии и лучевой терапии неизбежно сказывается на функционировании всего организма. Из-за этого чаще всего ухудшаются:
- Качество репродуктивного материала (яйцеклеток);
- Функция яичников;
- Функция органов малого таза.
Отдельная причина полной или частичной утраты способности родить ребенка — показанное при лечении некоторых видов онкологии удаление яичников, матки.
Сохранить фертильность пациентки помогают следующие способы:
Заморозка (витрификация) зрелых яйцеклеток
Врач выполняет пункцию (прокол) фолликулов яичников, получает из них созревшие яйцеклетки и замораживает их до последующего использования пациенткой. Онколог и репродуктолог при этом решают, возможна ли реализация метода с применением гормональных препаратов (стимуляция суперовуляции) или все должно проходить без нее, в естественном цикле. Ни того, ни другого способа бояться не надо, они осуществляются по специальным протоколам лечения онкопациентов, одобренным международным врачебным сообществом.
Если времени нет, то возможно получение и незрелых клеток с их последующим культивированием до стадии зрелости в лаборатории. Этот метод называется IVM. Его разновидность (OTO-IVM) применяется тогда, когда необходимо получить незрелые клетки прямо во время операции по удалению ткани яичника.
Заморозка тканей яичников
Вместо того, чтобы извлекать из яичников клетки врач отделяет наружный слой ткани яичника, где содержится много молодых клеток, и замораживает его до тех пор, пока не понадобится извлечь яйцеклетки для лечения. Способ применяется, когда по разным причинам (временным или медицинским) невозможно провести извлечение и заморозку яйцеклеток.
Заморозка эмбрионов
Врач культивирует в лаборатории эмбрион с использованием половых клеток родителей и замораживает его до следующей стадии лечения (то есть до переноса его в организм матери для вынашивания и рождения ребенка). Заморозка необходима, чтобы организм эмбриона не подвергался воздействию внешних факторов и не повреждался.
Транспозиция яичников
Как мы уже говорили, облучение негативно сказывается на всех зонах, которые оно затрагивает. Для того, чтобы обезопасить от него яичники, врач может оперативным путем переместить их из малого таза в брюшную полость.
Искусственный климакс
С помощью медикаментов врач останавливает работу яичников, в них уменьшается кровоток и активность обменных процессов, а соответственно снижается накопление лечащих онкологию препаратов («их осадок»). Благодаря этой технологии можно отсрочить истощение яичников, связанное с действием лучевой терапии и химиотерапии, однако ни этот способ, ни любой другой не смогут поддержать качество яйцеклеток.
Суррогатное материнство
Подходит тем, кто не может зачать и выносить ребенка после лечения онкологии. Полученный из родительских клеток эмбрион переносится в организм другой женщины (с которой заключен специальный договор) для вынашивания и рождения ребенка.
Почему снижается фертильность при онкологии у мужчин и как ее сохранить?
Здесь все то же самое — на качестве материала и репродуктивной функции сказывается воздействие лучевой или химиотерапии. Помимо этого на фертильность прямо влияет удаление половых органов (яичек и простаты).
Сохранить мужскую фертильность могут: получение (самостоятельное или с помощью биопсии яичек или придатков) и заморозка спермы и сперматозоидов; гормональная остановка работы тестикул на период лечения рака с применением облучения.
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