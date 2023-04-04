Почему онкобольным можно (и нужно!) думать о рождении детей — объясняет врач-репродуктолог

Что такое онкофертильность?

Это комплексная сфера медицины (как науки, так и практики), объединяющая в себе знания о лечении рака и проблем бесплодия. Ее целью является успешный поиск способов сохранения возможности стать родителями у пациентов, которым поставлен онкологический диагноз. В программу медицинской помощи входит непосредственно лечение репродуктивной функции, гормональный контроль, комплексная контрацепция, планирование семьи и применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИИ, ИКСИ, донорства половых клеток и эмбрионов, суррогатного материнства).

Как рождение детей при онкологии стало в принципе возможно?

XXI век, медицина не стоит на месте. Благодаря современным технологиям значительно повысилось качество диагностики, и увеличилась вероятность выявления онкологических заболеваний на ранних этапах.

Ранняя выявляемость означает высокую выживаемость. Высокая выживаемость — большую вероятность возвращения к полноценной жизни, в том числе к возможности планирования беременности.

Конечно, полностью избежать последствий онкологии невозможно. Любой вид лечения, будь то химиотерапия или лучевая терапия, обратимо или необратимо повреждает ткани затрагиваемых им органов и биологический материал. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу (точнее, к врачам) и согласовать как план лечения онкологического заболевания, так и план сохранения качественной репродуктивной функции.

К каким врачам нужно обращаться?

В первую очередь — к врачу-онкологу, который будет заниматься лечением ракового заболевания.

Если пациент планирует или по возрасту может планировать семью — обязательна консультация врача-репродуктолога, который специализируется на онкофертильности. Причем обратиться к таком врачу нужно как можно скорее, а лучше сразу после постановки диагноза «рак».

Каким бы радикальным ни было лечение, назначенное онкологом, — это не значит, что визит к репродуктологу отменяется. Наоборот, именно он подскажет, какие медицинские способы стать родителем сохраняют свою актуальность для конкретного пациента. Например, удаление половых органов (яичников, тестикул) не исключает возможность предварительного получения, заморозки и хранения яйцеклеток и сперматозоидов для лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.

Важно отметить, что медицинские манипуляции по сохранению репродуктивной функции (в частности, подготовка организма и забор биологического материала) происходят до начала (!) лечения онкозаболевания. Это обстоятельство еще раз подчеркивает, что онколог и репродуктолог должны работать вместе и знать о планах друг друга.

На что смотрят врачи, назначая лечение?

Репродуктолог и онколог работают и назначают лечение вместе, планируя его так, чтобы по возможности помочь пациенту справиться со всеми проблемами. Поэтому они оба учитывают: