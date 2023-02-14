«Сбер» выпустил (очень!) умный тонометр с подпиской на врача

Компания всерьез настроена осваивать рынок телемедицинских устройств, и уже сделала первый шаг. Фирменный девайс для определения показателей пульса, давления и сердечных сокращений представили вместе «СберЗдоровье», «Сбер Еаптека» и «СберМедИИ».
Результаты измерений автоматически переносятся с тонометра в приложение на смартфоне. Доступ к ним имеют пациент и кардиолог. Кстати, 3 месяца бесплатной подписки на наблюдение врача идут в комплекте с покупкой. Главное достоинство в том, что специалист может не только проконсультировать, но и скорректировать лечение, и даже вызвать скорую помощь.
Тонометр стоит 2490 рублей и уже доступен на маркетплейсах. Скоро устройство появится в банковских отделениях и других точках продаж.
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