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Здравоохранение

Россия вошла в топ стран по темпам заражения ВИЧ

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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИД (UNAIDS) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) внесли нашу страну в рейтинг из десяти государств, в которых выявлено наибольшее число новых случаев ВИЧ в 2021 году.

Фото: Statista

Из 1,5 млн новых случаев ВИЧ в 2021-м на Россию пришлось 3,9%. Об этом сообщает сервис Statista По этому показателю Россия заняла пятое место. Больше всего заражений — в Южно-Африканской республике (14%), следом идут Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Еще в топ попали Танзания, Уганда, Бразилия, Замбия и Кения. Примечательно, что на эти десять государств приходится почти половина всех случаев выявления болезни в 2021 году.

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