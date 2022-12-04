Россия вошла в топ стран по темпам заражения ВИЧ

Из 1,5 млн новых случаев ВИЧ в 2021-м на Россию пришлось 3,9%. Об этом сообщает сервис Statista По этому показателю Россия заняла пятое место. Больше всего заражений — в Южно-Африканской республике (14%), следом идут Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Еще в топ попали Танзания, Уганда, Бразилия, Замбия и Кения. Примечательно, что на эти десять государств приходится почти половина всех случаев выявления болезни в 2021 году.