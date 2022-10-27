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Здравоохранение

Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до конца года

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Губернатор города Александр Беглов в своем постановлении ссылается на предписание главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой. Оставшиеся условия будут действовать до 31 декабря 2022 года. Продлят ли их после этой даты, пока не сообщается.

Anton Veselov / Shutterstock.com

Речь идет о всех ранее не отмененных ограничениях. В частности, точки общепита смогут продолжать работу без изменений, носить медицинские маски и перчатки в общественных местах рекомендуется, но не обязательно, а от руководителей исполнительных органов власти и петербургских ГУПов тербуют «обеспечить формирование коллективного иммунитета» у 80% персонала. Новых мер борьбы с коронавирусной инфекцией вводить не собираются.

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