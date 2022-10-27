Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до конца года

Речь идет о всех ранее не отмененных ограничениях. В частности, точки общепита смогут продолжать работу без изменений, носить медицинские маски и перчатки в общественных местах рекомендуется, но не обязательно, а от руководителей исполнительных органов власти и петербургских ГУПов тербуют «обеспечить формирование коллективного иммунитета» у 80% персонала. Новых мер борьбы с коронавирусной инфекцией вводить не собираются.