18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В России разработали аналог препарата «Золгенсма» для пациентов со СМА

Поделиться:

Его создали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Препарату предстоит пройти клинические испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Всеволода Белоусова.  

Shutterstock.com

«Скажем так - у нас есть в виде прототипа, то есть у нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем», – заявил Белоусов. По его словам, препарат «структурно практически биоаналог» «Золгенсма».

«Золгенсма» считается самым дорогим лекарством в мире, препарат предназначен для лечения генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Одна доза препарата стоит $2 млн, укол делается только один раз в жизни.

Ранее стало известно, что самый маленький пациент со СМА в Петербурге получил дорогостоящую терапию . У мальчика выявили редкое генетическое заболевание вскоре после рождения. Отмечается, что чем раньше ребенку со спинальной мышечной атрофией введут препарат, тем меньше мотонейронов он успеет потерять. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: