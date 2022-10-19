В России разработали аналог препарата «Золгенсма» для пациентов со СМА

«Скажем так - у нас есть в виде прототипа, то есть у нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем», – заявил Белоусов. По его словам, препарат «структурно практически биоаналог» «Золгенсма».

«Золгенсма» считается самым дорогим лекарством в мире, препарат предназначен для лечения генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Одна доза препарата стоит $2 млн, укол делается только один раз в жизни.

Ранее стало известно, что самый маленький пациент со СМА в Петербурге получил дорогостоящую терапию . У мальчика выявили редкое генетическое заболевание вскоре после рождения. Отмечается, что чем раньше ребенку со спинальной мышечной атрофией введут препарат, тем меньше мотонейронов он успеет потерять.