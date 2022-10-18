Роспотребнадзор снял часть коронавирусных ограничений в Петербурге

Так были отменены ограничения, которые предписывали измерять температуру при входе в учреждение, вводили регулярные проветривания, обеззараживание воздуха и поверхностей, обработку рук антиспектиком. Также они запрещали допуск посетителей в стационары и соцучреждения: дома ребенка, интернаты и тому подобные.