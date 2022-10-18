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Здравоохранение

Роспотребнадзор снял часть коронавирусных ограничений в Петербурге

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Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Некоторые из предписаний действовали еще с весны 2020 года в медицинских и социальных учреждениях.

Anton Veselov / Shutterstock.com

Так были отменены ограничения, которые предписывали измерять температуру при входе в учреждение, вводили регулярные проветривания, обеззараживание воздуха и поверхностей, обработку рук антиспектиком. Также они запрещали допуск посетителей в стационары и соцучреждения: дома ребенка, интернаты и тому подобные.

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