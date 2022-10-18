Когда ОРВИ может привести к циститу и миокардиту? А как этого избежать? Отвечает инфекционист

Осенью с ОРВИ сталкивается практически каждый. В большинстве случаев заболевание проходит само, но иногда бывают опасные осложнения. К чему они могут привести и как их избежать, «Собака.ru» рассказала инфекционист ID-Clinic Анна Баландина.
Что нужно знать об ОРВИ
ОРВИ — это обширная группа заболеваний, со схожей клинической картиной, причиной которой — различные вирусы. Аббревиатура ОРВИ расшифровывается как «острая респираторная вирусная инфекция», из чего следует:
- заболевание протекает остро и длится недолго — до 5-7 дней в большинстве случаев;
- поражаются дыхательные пути (респираторный тракт) — нос и его пазухи, глотка, гортань, трахея, бронхи, редко — мелкие терминальные бронхиолы и альвеолы;
- причина заболевания — различные вирусы: парагриппа, РС-вирус, бокавирус, аденовирус, риновирус, коронавирус. Грипп так же можно отнести к этой группе инфекций, но у него есть некоторые особенности, которые выводят его в категорию более тяжелых заболеваний;
- заболевание относится к инфекционным, то есть передается от человека к человеку.
Вирусы респираторных инфекций попадают в организм через эпителий верхних дыхательных путей. Проникая в его клетки, вирионы повреждают целостность эпителия, что приводит к местной воспалительной реакции с покраснением, отеком и болью. В ответ на вторжение увеличивается выработка защитной слизи, которая требуется для связывания патогенов и физического выведения их из организма.
Продукты жизнедеятельности вирусов могут проникать в кровь с развитием симптомов интоксикации — слабости, головной боли, ломоты в мышцах, отсутствия аппетита. Повышение температуры тела происходит при воздействии воспалительных и инфекционных медиаторов на центр терморегуляции. Кроме того, вирусные инфекции снижают активность иммунитета за счет угнетения его лимфоцитарного звена. При адекватном лечении, поддержке сил организма, иммунитет в итоге подавляет инфекцию и наступает выздоровление. Но в ряде случаев процесс, запущенный ОРВИ продолжается в виде осложнений.
Типичные осложнения
- бронхиолит — воспаление мелких терминальных бронхов, чаще встречается у детей;
- вирусная интерстициальная пневмония, развивается при проникновении вируса в ткань легких, возможна при инфицировании вирусом гриппа или коронавирусом;
- поражения центральной нервной системы в виде воспаления оболочек головного мозга (арахноидит, менингит) и ткани мозга (энцефалит), встречается крайне редко, характерна выраженная головная боль;
- миокардит — воспаление сердечной мышцы, встречается редко, проявляется выраженной слабостью, бледностью кожи, одышкой при привычной физической нагрузке;
- ложный круп — резкое спастическое сужение гортани с развитием удушья, встречается преимущественно у детей, носит инфекционно-аллергический характер.
Если присоединяется бактериальная инфекция...
Вирусные инфекции снижают общую и местную иммунную защиту, повреждают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, в связи с чем наиболее частыми осложнениями ОРВИ становятся бактериальные суперинфекции — присоединение бактериальной инфекции к уже имеющейся вирусной. Как правило, в таком случае на 5-7 день после начала заболевания повторно повышается температура до 37,0-37,5 С, возвращаются признаки интоксикации: недомогание, головная боль, ломота в мышцах и суставах, снижение аппетита.
Бактериальная инфекция чаще всего активизируется на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, что приводит к развитию тонзиллита, назофарингита, трахеита.
Вирусные повреждения глаз, ушей, носа и легких
Отек носоглотки, в свою очередь, может приводить к заболеваниям среднего уха через слуховую (Евстахиеву) трубу, воспалению конъюнктивы глаз через носослезный канал и придаточных пазух носа через соустье носа и пазух. Если организм не может локализовать инфекцию в верхних отделах, она спускается в трахею, бронхи и даже в легкие с развитием бронхита или пневмонии.
ОРВИ-ассоциированные обострения хронических болезней
Острые вирусные инфекции могут вызывать обострения любых хронических заболеваний по принципу «где тонко, там и рвётся». Декомпенсация артериальной гипертензии, хронической сердечной, дыхательной, почечной или печеночной недостаточности — один из возможных сценариев на фоне ОРВИ. Другие типичные события — обострение хронического тонзиллита, цистита, пиелонефрита или бронхиальной астмы во время простуды. Чем тяжелее протекает вирусная инфекция, тем выше риск подобных осложнений, но, например грипп и коронавирусная инфекция, могут давать подобные последствия даже при легком и среднетяжелом течении.
Как предупредить развитие осложнений?
Важно с первых дней ОРВИ помочь организму справиться с инфекцией. Для этого требуются покой, обильное теплое питье и легкоусвояемая пища. Можно добавить антиоксидантные витамины (А, Е и С), а также витамин Д — главные помощники в борьбе с воспалением и инфекцией. Раннее необоснованное назначение или самостоятельное применение антибиотиков не дают эффекта прикрытия от бактериальной инфекции, напротив, они снижают факторы местной иммунной защиты, в которой не последнюю роль играет микрофлора организма. Для минимизации риска осложнений в первые дни болезни рекомендуется не перегреваться и не переохлаждаться, избегать гиперинсоляции (избыточное УФ-излучение), не давать непривычную нагрузку на организм. Как правило, собственных сил иммунитета достаточно, чтобы справиться с ОРВИ, но без бережного отношения к себе в острый период болезни риск осложнений вырастает в разы.
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