Когда ОРВИ может привести к циститу и миокардиту? А как этого избежать? Отвечает инфекционист

Что нужно знать об ОРВИ

ОРВИ — это обширная группа заболеваний, со схожей клинической картиной, причиной которой — различные вирусы. Аббревиатура ОРВИ расшифровывается как «острая респираторная вирусная инфекция», из чего следует:

заболевание протекает остро и длится недолго — до 5-7 дней в большинстве случаев;

поражаются дыхательные пути (респираторный тракт) — нос и его пазухи, глотка, гортань, трахея, бронхи, редко — мелкие терминальные бронхиолы и альвеолы;

причина заболевания — различные вирусы: парагриппа, РС-вирус, бокавирус, аденовирус, риновирус, коронавирус. Грипп так же можно отнести к этой группе инфекций, но у него есть некоторые особенности, которые выводят его в категорию более тяжелых заболеваний;

заболевание относится к инфекционным, то есть передается от человека к человеку.

Вирусы респираторных инфекций попадают в организм через эпителий верхних дыхательных путей. Проникая в его клетки, вирионы повреждают целостность эпителия, что приводит к местной воспалительной реакции с покраснением, отеком и болью. В ответ на вторжение увеличивается выработка защитной слизи, которая требуется для связывания патогенов и физического выведения их из организма.