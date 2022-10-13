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Здравоохранение

СМИ сообщили о запрете петербургским врачам выезжать за границу. В Смольном это опровергли

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Накануне «Фонтанка.ру» сообщила, что в медицинские учреждения Петербурга поступили письма от комздрава, согласно которым медикам больше нельзя выезжать за рубеж в командировки. Ограничения якобы коснулись и личных поездок.

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«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ. <...> Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации, также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ», – цитирует письмо «Фонтанка».

Однако в комитете по здравоохранению Петербурга изданию сообщили, что письмо носит рекомендательный характер «и касается в основном командировок, а командировки оплачиваются бюджетом».

ТАСС в пресс-службе комздрава объяснили, что рекомендации были направлены для «обеспечения безопасности сотрудников медучреждений».

Позже в Смольном подтвердили, что направленные петербургским врачам письма носят рекомендательный характер и относятся именно к командировкам. «Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны», – объяснили в администрации города.

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